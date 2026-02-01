Border 3 ने शनिवार को लिया तगड़ा जंप, 300 करोड़ के लिए तैयार सनी की फिल्म

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ दूसरे वीकेंड में भी दर्शकों की फेवरेट फिल्म बनी हुई है. पहले हफ्ते में दमदार भीड़ जुटाती आ रही ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे हफ्ते की भी मजबूत शुरुआत की है. शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड साबित हुई सनी की फिल्म ने शनिवार को एक बार फिर खूब टिकट बेचे. शनिवार को मिले बॉक्स ऑफिस जंप ने ‘बॉर्डर 2’ को 300 करोड़ के और करीब पहुंचा दिया है.

नौवें दिन ‘बॉर्डर 2’ को मिला तगड़ा जंप

गुरुवार को 13 करोड़ से थोड़े ज्यादा कलेक्शन के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने पहला हफ्ता ऑलमोस्ट 245 करोड़ पर खत्म किया. शुक्रवार को वर्किंग डे होने के बावजूद ‘बॉर्डर 2’ ने अच्छी भीड़ जुटाई और 12.5 करोड़ कलेक्शन के साथ गुरुवार वाले ही लेवल पर बनी रही. मगर शनिवार को सनी की फिल्म का क्रेज फिर जनता के सिर चढ़कर बोलता नजर आया.

शनिवार सुबह से ही ‘बॉर्डर 2’ के शोज में भीड़ बढ़ती हुई नजर आई और रात तक बढ़ती ही चली गई. फिल्म की टिकट सेल्स और ऑक्यूपेंसी देखकर ही अंदाजा लग गया था कि शनिवार को इसका धमाका बड़ा होने वाला है. अब ट्रेड रिपोर्ट्स ने ये बात कन्फर्म कर दी है.

नौवें दिन ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 60% से ज्यादा जंप किया और कलेक्शन 20 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहा. 9 दिनों में सनी देओल की फिल्म टोटल 277.67 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

300 करोड़ के लिए तैयार ‘बॉर्डर 2’

सनी की ‘बॉर्डर 2’ को 300 करोड़ का लैंडमार्क पार करने के लिए अब ऑलमोस्ट 23 करोड़ कलेक्शन चाहिए. शनिवार के मुकाबले अगर संडे का कलेक्शन 15% भी बढ़ा, तो फिल्म 300 करोड़ का शिखर पार कर जाएगी. थिएटर्स में ‘बॉर्डर 2’ के लिए जैसी भीड़ जुट रही है, उसे देखते हुए ये काम मुश्किल नहीं लगता.

सनी देओल के आइकॉनिक फौजी अवतार की वापसी ने ‘बॉर्डर 2’ की शुरुआती हाइप बनाई थी. मगर वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी का काम भी फिल्म में पसंद किया जा रहा है. कंटेंट के मामले में ‘बॉर्डर 2’ ने अपना वादा पूरा किया है, इसलिए फिल्म को अच्छे रिव्यूज और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दोनों मिले हैं. इसी के दम पर ‘बॉर्डर 2’ दूसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से डटी हुई है. अब देखना है कि संडे को फिल्म 300 करोड़ तक पहुंचती है या नहीं.

