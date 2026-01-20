बॉर्डर 2 से क्यों गायब हैं तब्बू? पहले पार्ट में बनी थीं सनी देओल की ऑनस्क्रीन पत्नी, हुईं रिप्लेस

इस शुक्रवार सिनेमाघरों में सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 दस्तक देने वाली है. मूवी को लेकर जनता के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. नई कहानी के साथ फिल्म ने नए किरदारों को कास्ट किया गया है. पुरानी कास्ट में से सिर्फ सनी देओल ही नजर आएंगे. उनके अलावा अक्षय खन्ना का मूवी में कैमियो रोल होगा. प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने कहानी में हुए बदलाव और तब्बू के पार्ट 2 में नहीं दिखने पर रिएक्ट किया है.

निधि ने तोड़ी चुप्पी

निधि ने IANS संग बातचीत में बताया कि 'बॉर्डर 2' भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की एक अलग जंग पर बेस्ड है, न कि लोंगेवाला की लड़ाई पर. इसलिए पहली फिल्म के सिर्फ कुछ ही एक्टर्स को बॉर्डर 2 में लिया गया है. वो कहती हैं- सनी देओल फिल्म में कुलदीप सिंह चंदपुरी का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं. फिल्म के सभी पोस्टर्स और प्रोमो से आप समझ गए होंगे कि पहली फिल्म में जो मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का किरदार था, वो अलग किरदार है. इसलिए जाहिर तौर पर मूवी में उनकी पत्नी का रोल भी अलग होगा.

फिल्म के सेकंड पार्ट में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का रोल प्ले कर रहे हैं. उनकी ऑनस्क्रीन पत्नी का रोल इस बार मोना सिंह निभा रही हैं. निधि के मुताबिक, बॉर्डर 2 की जिम्मेदारी उन्हें दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत ने सौंपी थी.

उन्होंने कहा- ये कोई आइडिया नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. कुछ साल पहले हमारे तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुझे और पापा को दिल्ली बुलाया था. उन्होंने हमें ऐसे 22 हीरोज की कहानियां सुनाई, जिनमें से 3-4 इस फिल्म का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि ये हमारे शहीदों और सैनिकों की कहानियां हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे और मेरे पापा को सौंपी. दुर्भाग्यवश, हमने उन्हें हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया.

''इसलिए ये फिल्म सिर्फ मेरे और पापा का सपना नहीं, बल्कि जनरल बिपिन रावत जी का भी है. उनके जाने के डेढ़ साल बाद जब हम सोच रहे थे कि पापा की कंपनी JP फिल्म्स के तहत क्या बनाएं, तब उन 22 कहानियों में से हमने कुछ को जोड़ा और 4 कहानियों पर स्क्रिप्ट लिखी. इन कहानियों को मिलकर बनी है 'बॉर्डर 2'.''

मूवी में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी नजर आएंगे.

