Border 2 के लिए जनता का अद्भुत क्रेज! सनी की फिल्म ने पुष्पा 2 को भी पछाड़ा, बनाया मंडे कलेक्शन का रिकॉर्ड

गणतंत्र दिवस की छुट्टी ने ‘बॉर्डर 2’ को ऐसा बूस्ट दिया कि सोमवार का कलेक्शन 60 करोड़ के पार चला गया. सनी देओल की फिल्म ने Tiger 3 और Pushpa 2 जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़े मंडे कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया है. चार दिन में ही 'बॉर्डर 2' ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

'बॉर्डर 2' ने तोड़ा टॉप मंडे कलेक्शन का रिकॉर्ड (Photo: IMDB)
अगर किसी को समझना हो कि 90s में सनी देओल का कैसा भौकाल होता था, तो किसी भी थिएटर में जाकर सोमवार का हाल पूछ आए! 'बॉर्डर 2' ने शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंचते ही धमाकेदार शुरुआत कर दी थी. लेकिन सोमवार को ये फिल्म थिएटर्स में डोले चमकाने वाले मोड में नजर आई. गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे पर 'बॉर्डर 2' ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जुटाई कि सोमवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, शुक्रवार के मुकाबले ऑलमोस्ट दोगुना हो गया.

'बॉर्डर 2' का मंडे कलेक्शन
शुक्रवार को करीब 32 करोड़ की ओपनिंग से शुरुआत करने वाली 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को जंप के साथ 40.59 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म को लगातार मिल रहीं तारीफों और पॉजिटिव रिव्यूज का असर संडे को पूरी तरह दिखा और तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 57 करोड़ से भी ज्यादा रहा.

सोमवार जनरली बॉक्स ऑफिस के लिए एक ठंडा दिन रहता है. लेकिन गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे ने 'बॉर्डर 2' को अलग लेवल पर पहुंचा दिया. कई थिएटर्स में सुबह से ही इसके शोज 80% से ज्यादा भरे मिले, तो कई जगहों पर फिल्म के कई-कई शोज हाउसफुल रहे. 4800 स्क्रीन्स के साथ आई 'बॉर्डर 2' एक बड़ी रिलीज है. मगर फिर भी मंडे को हालत ये रही कि कई थिएटर्स में डिमांड के हिसाब से सीटें कम पड़ने लगीं.

कई थिएटर्स ने तो डिमांड देखते हुए रात 11 बजकर 40 मिनट या उसके बाद के एक्स्ट्रा शोज भी चलाए, मगर उनमें भी दर्शक भरे रहे. 'बॉर्डर 2' के इस धुआंधार क्रेज का असर बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में भी नजर आ रहा है. ट्रेड रिपोर्ट्स कहती हैं कि सनी की फिल्म ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 60 करोड़ का कलेक्शन किया है. फाइनल आंकड़ों में 'बॉर्डर 2' का नेट मंडे कलेक्शन 62 करोड़ तक नजर आ सकता है. अब तक चार दिनों में 'बॉर्डर 2' कुल 190 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है. 

'बॉर्डर 2' के नाम सबसे बड़ा मंडे
सोमवार मोस्टली हफ्ते का पहला वर्किंग डे होता है, इसलिए इसे फिल्मों की कमाई में स्पीड-ब्रेकर माना जाता है. लेकिन अगर मंडे को छुट्टी का साथ मिल जाए, तो जाहिर है कलेक्शन बढ़ता है. 'बॉर्डर 2' को भी इस कॉम्बिनेशन का तगड़ा फायदा मिला है और इसने पहले मंडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया है.

इससे पहले ये रिकॉर्ड सलमान खान की 'टाइगर 3' के नाम था. दिवाली पर रिलीज हुई 'टाइगर 3' ने मंडे को हिंदी में 58 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. तीन भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने सभी वर्जन मिलाकर 59 करोड़ का मंडे कलेक्शन किया था. इसके बाद 'पुष्पा 2' थी, जिसके हिंदी वर्जन का मंडे कलेक्शन 48 करोड़ था. 'बॉर्डर 2' ने इन दोनों फिल्मों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

चार दिन में 190 करोड़ कमा चुकी 'बॉर्डर 2' अब पूरी तरह ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. अब देखना है कि सनी देओल की फिल्म मंगलवार को दमदार होल्ड बनाए रख पाती है या नहीं. अगर वर्किंग डेज में भी यही रफ्तार बनी रही, तो फिल्म का फाइनल कलेक्शन 350 करोड़ तक आराम से पहुंच सकता है.

