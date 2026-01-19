पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेज, भारत का तगड़ा जवाब और बांग्लादेश की आजादी... ये होगी 'बॉर्डर 2' की कहानी!

भारत की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर’ (1997) का सीक्वल इस शुक्रवार थिएटर्स में पहुंचने के लिए तैयार है. सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर आ चुका है. फिल्म के गाने पहले से ही माहौल बनाने लगे थे, लेकिन ट्रेलर आने के बाद जनता की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ चुकी है.

सनी देओल का धांसू फौजी अवतार देखकर फैन्स के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. ‘बॉर्डर’ में लोंगेवाला में भारत-पाकिस्तान की लड़ाई दिखाई गई थी, जो 1971 के युद्ध का हिस्सा थी. ‘बॉर्डर 2’ में भी इसी युद्ध की कहानी है. इसलिए कुछ फैन्स को कन्फ्यूजन है कि सीक्वल में कहानी आगे कैसे बढ़ेगी. इसका जवाब भी ‘बॉर्डर 2’ के ट्रेलर में ही छुपा है.

बांग्लादेश की आजादी होगी ‘बॉर्डर 2’ का बैकग्राउंड

1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी सब जानते ही हैं. मगर आज की तरह पाकिस्तान भारत के एक तरफ ही नहीं था, उसके दो हिस्से थे— पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान. जिस जमीन पर पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां 1947 से पहले भी बंगाली राष्ट्रवाद पैर पसार चुका था और ईस्ट बंगाल नाम से अलग देश की मांग होती थी. मगर इस हिस्से को ‘47 में पूर्वी पाकिस्तान बनना पड़ा.

पाकिस्तान दो हिस्सों में था, मगर पॉलिटिकल पावर सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान से कंट्रोल होने लगी. इसके विरोध में पूर्वी हिस्से का बंगाली राष्ट्रवाद 1971 तक चरम पर पहुंच गया. इसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना वो करने लगी जिसके लिए वो बदनाम है. बदले में जवाब भी हथियारों से दिया जाने लगा. बात अब पॉलिटिकल नहीं बची, खूनी खेल में बदल गई. लोग जान बचाकर भागने लगे. भारत के नॉर्थ-ईस्ट और बंगाल में रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया.

क्या था पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेज?

भारत ने दोनों पार्टियों को राजनीतिक रास्ते से इस समस्या का हल खोजने को खूब कहा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी. इसी बीच पाकिस्तान ने कायराना तरीके से भारत पर हमला कर दिया— इस आस में कि भारत को कमजोर कर दिया तो आगे मनमानी करना आसान होगा. इजरायल से इंस्पायर्ड होकर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को शाम ढलने के बाद अंधेरे में भारत पर एयर-स्ट्राइक कर दी और इस एक्शन को नाम दिया— ऑपरेशन चंगेज खान.

पाकिस्तानी फाइटर जेट पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में स्थित भारत के 11 एयरबेसों पर बम गिराने लगे. उधर कश्मीर में आर्टिलरी फायरिंग शुरू हो गई. पाकिस्तान को लगा था कि अंधेरे में इस तरह भारत को फंसा लेना आसान होगा. मगर भारत तो तैयार बैठा था. उसी रात भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी.

भारत का पलटवार

भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी जेट्स को खदेड़ना शुरू किया और उनके ठिकानों पर जवाबी हमले किए. भारत की नेवी ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना को घेर लिया. वहीं भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी. अगले 48 घंटों में पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर चला गया.

16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने हथियार डाल दिए और करीब 90 हजार सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया. इसी के साथ भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का काम पूरा किया. ‘बॉर्डर 2’ में यही कहानी दिखाई जाएगी. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी के हीरोज का किरदार निभा रहे हैं.

स्केल हुआ और बड़ा

‘बॉर्डर’ 1971 के युद्ध के एक हिस्से पर आधारित थी. लेकिन ‘बॉर्डर 2’ में पूरे युद्ध के अहम इवेंट्स को दिखाया जाएगा. पिछली बार फोकस आर्मी ऑपरेशन पर था. इस बार तीनों सेनाओं— आर्मी, एयरफोर्स और नेवी— की भूमिका को दिखाया जाएगा.

पिछली फिल्म की कहानी राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर तक सीमित थी. इस बार पूर्वी बॉर्डर, हवाई जंग और समुद्री लड़ाई भी फिल्म का हिस्सा होंगी. ‘बॉर्डर’ अपने समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और आज भी भारत की सबसे बेहतरीन वॉर फिल्मों में गिनी जाती है. अब देखना है कि 23 जनवरी को रिलीज हो रही ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है.

