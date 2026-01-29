scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खुशबू पाटनी को भायी 'बॉर्डर 2', वरुण धवन की हुईं फैन, बोलीं- ट्रेनिंग के दिन याद दिला दिए

दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के अलावा भी कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए अपना प्यार जताया है. सभी ने फिल्म, इसके मेकर्स और कास्ट की तारीफ की है.

Advertisement
X
दिशा पाटनी की बहन खुशबू को याद आए ट्रेनिंग के दिन (Photo: Instagram/@dishapatani)
दिशा पाटनी की बहन खुशबू को याद आए ट्रेनिंग के दिन (Photo: Instagram/@dishapatani)

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. इस वॉर ड्रामा को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. 'बॉर्डर 2' के फैंस की लिस्ट में अब एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का नाम भी शामिल हो गया है. खुशबू पाटनी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म और वरुण धवन के लिए अपना प्यार जाहिर किया.

खुशबू को पसंद आई बॉर्डर 2

खुशबू ने 'बॉर्डर 2' से वरुण धवन की फोटो शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'बॉर्डर 2 देख रही हूं, वरुण धवन. मेजर होशियार के रूप में क्या यादगार परफॉर्मेंस दी है आपने. इतनी सारी यादें ताजा हो गईं, खासकर ट्रेनिंग अकैडमी की. हम भाई-बहनों की तरह जीते हैं, भाई-बहनों की तरह मरते हैं. नाम, नमक और निशान. जय हिंद, जय भवानी.'

सम्बंधित ख़बरें

shahid kapoor and disha patani in o romeo
'आशिकों की कॉलोनी' में दिशा पाटनी संग शाह‍िद कपूर, दिखी सिजलिंग केमिस्ट्री
Talwiinder
दिशा पाटनी के 'BF' तलविंदर संग रिश्ते में थी हसीना? तोड़ी चुप्पी-15 साल...
Disha Patani in red gown
डीप नेक लाल गाउन में इतराईं दिशा पाटनी, एक्ट्रेस के ग्लैमरस लुक पर फिदा सिंगर तलविंदर, लाइक किया पोस्ट
Khushboo Patani Turmeric Amla Shot
लिवर होगा डिटॉक्स, स्किन करेगी ग्लो! दिशा पाटनी की बहन ने बताया देसी काढ़ा
Talwiinder कौन हैं? Disha Patani संग डेटिंग की चर्चा

दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी भारतीय सेना का हिस्सा रही हैं. उनकी इस समीक्षा के जवाब में वरुण धवन ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को री-शेयर करते हुए लिखा, 'थैंक यू खुशबू, और आपकी सेवा के लिए धन्यवाद.'

खुशबू पाटनी ने की वरुण धवन की तारीफ (Photo: Instagram/Screengrab)

सेलेब्स ने की तारीफ

कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए अपना प्यार जताया है. ऋतिक रोशन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, 'बॉर्डर 2 बहुत पसंद आई. दिल से. पूरी टीम को बधाई.' आलिया भट्ट ने भी कास्ट को शाबाशी दी और फिल्म को 'खूबसूरत' बताया. उनका मूवी रिव्यू वायरल भी हुआ. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, 'ऐसी खूबसूरत फिल्म... क्या शानदार परफॉर्मेंस है पूरी कास्ट की. और मेरे प्यारे दोस्त ने कमाल कर दिया. वो जो सबसे अच्छा करता है, हर फ्रेम में दिल और जान डालकर... इतनी खुश हूं तुम्हारे लिए वरुण धवन. साल की शानदार शुरुआत. पूरी टीम को बधाई.'

Advertisement

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2', 1997 में आई 'बॉर्डर' की अगली कड़ी है. जेपी दत्ता ने ओरिजिनल फिल्म का निर्देशन किया था, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक बनी. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता के प्रोडक्शन बैनर टी-सीरीज फिल्म्स और जेपी फिल्म्स के तले बनी 'बॉर्डर 2' ने अभी तक लगभग 230 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हाल ही में, प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने पुष्टि की कि 'बॉर्डर 3' को भी ग्रीनलाइट कर दिया गया है. यह सही समय आने पर बनाई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement