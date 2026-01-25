scorecardresearch
 
Border 2 का धमाका! शनिवार को तगड़ा जंप, 2026 की पहली 5 फिल्मों को दो दिन में पछाड़ा

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल मारा है. पहले दिन की मजबूत ओपनिंग के बाद दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 18% तक बढ़ गया. दो दिनों में ही ‘बॉर्डर 2’ इतना कमा चुकी है, जितना 2026 की बाकी हिंदी फिल्में मिलकर नहीं कमा पाई हैं.

'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर गदर (Photo: Screengrab)
'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर गदर (Photo: Screengrab)

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शुक्रवार को धमाकेदार शुरुआत की थी. लेकिन शनिवार को फिल्म और एक लेवल ऊपर चली गई है. पहले दिन पॉजिटिव रिव्यूज और जनता से शानदार वर्ड ऑफ माउथ कमा चुकी 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन और तगड़ी भीड़ जुटाई. शनिवार को सनी की फिल्म ने सॉलिड जंप के साथ शुक्रवार से भी ज्यादा कलेक्शन किया है.

शनिवार को 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन
सनी देओल की फिल्म को शुक्रवार दोपहर बाद से तारीफों का फायदा मिलना शुरू हुआ था. दोपहर बाद दमदार ऑक्यूपेंसी दिखाते हुए फिल्म ने पहले दिन 32 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग दर्ज की थी.

शनिवार शाम को एक वक्त बुक माय शो पर एक घंटे के अंतराल में 'बॉर्डर 2' के ऑलमोस्ट 45 हजार टिकट बुक हुए नजर आ रहे थे. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शनिवार को 'बॉर्डर 2' के बिजनेस में 25 प्रतिशत का जंप आया है. दूसरे दिन फिल्म ने 40 करोड़ का कलेक्शन किया है. पहले दो दिनों में ही 'बॉर्डर 2' का नेट कलेक्शन 70 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

नए साल की नई फिल्मों से दो दिन में आगे निकली 'बॉर्डर 2'
2026 की शुरुआत ही पहले दिन नई फिल्म रिलीज के साथ हुई थी. 1 जनवरी 2026 को सनी देओल के पिता स्वर्गीय धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को तारीफें तो मिलीं और सॉलिड शुरुआत भी. मगर ये 'धुरंधर' की सुनामी का शिकार हो गई और पूरे 30 करोड़ का भी नेट कलेक्शन नहीं कर सकी.

इसके बाद आई बड़ी फिल्मों में प्रभास की 'द राजा साहब' (हिंदी डब), आशुतोष राणा की 'वन टू चा चा चा' और वरुण शर्मा–पुलकित सम्राट की 'राहू केतु' जैसी फिल्में रहीं. 'बॉर्डर 2' से एक हफ्ते पहले ही वीर दास की 'हैप्पी पटेल' भी रिलीज हुई थी, जिसमें आमिर खान का कैमियो था. मगर 2026 की इन 5 बड़ी रिलीज ने कुल मिलाकर अभी तक 70 करोड़ का नेट कलेक्शन नहीं किया है, जो 'बॉर्डर 2' दो दिन में कर चुकी है.

संडे को 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन में फिर जंप आने वाला है. और सोमवार को गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे फिल्म की कमाई और बढ़ाएगा. अनुमान है कि पहले 4 दिनों में ही सनी देओल की फिल्म 140 करोड़ रुपये के करीब नेट कलेक्शन कर सकती है. एक वीकेंड में ही 'बॉर्डर 2' ब्लॉकबस्टर कहलाने के लिए तैयार है.

