Border 2 को मिली 'धुरंधर' से भी तगड़ी एडवांस बुकिंग, सनी देओल करेंगे करियर की बेस्ट ओपनिंग!

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का पहला पोस्टर आने के साथ ही लोगों में 30 साल पुरानी फिल्म ‘बॉर्डर’ का नॉस्टैल्जिया उमड़ने लगा था. टीजर और ट्रेलर आने के बाद तो माहौल और भी तगड़ा हो गया. सनी का वही धमाकेदार फौजी अंदाज, धुआंधार डायलॉगबाजी और देश के रक्षकों की कहानी देखने के लिए जनता मूड बनाने लगी थी. लेकिन पिछले कुछ वक्त से सीक्वल्स के लिए जनता कुछ खास एक्साइटेड नहीं नजर आती. इसलिए ये रिस्क भी था कि शुक्रवार को जब ‘बॉर्डर 2’ थिएटर्स में पहुंचेगी तो बॉक्स ऑफिस पर उस नॉस्टैल्जिया का असर दिखेगा या नहीं. लेकिन जनता ने ‘बॉर्डर 2’ के पक्ष में फैसला दे दिया है.
‘बॉर्डर 2’ की तगड़ी एडवांस बुकिंग
ट्रेलर आने के बाद जब ‘बॉर्डर 2’ की बुकिंग खुली तो शुरुआत में जनता का रिस्पॉन्स औसत ही था, लेकिन रिलीज का दिन करीब आते-आते बुकिंग की रफ्तार बढ़ती चली गई. गुरुवार को कई जगह शोज तेजी से भरते नजर आने लगे और मीडियम कैपेसिटी वाले कई थिएटर्स भर भी गए.
सैकनिल्क के अनुसार, ‘बॉर्डर 2’ के लिए करीब 4 लाख टिकट एडवांस में बुक हो चुके हैं. इस बुकिंग से फिल्म ने करीब 12.5 करोड़ रुपये का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर डाला है. ये आंकड़ा 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म ‘धुरंधर’ से भी बेहतर है. रिलीज से पहले रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के लिए ढाई लाख से थोड़े ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हुए थे. इस बुकिंग से ‘धुरंधर’ का एडवांस बुकिंग ग्रॉस 10 करोड़ से थोड़ा कम था. यानी एडवांस बुकिंग के मामले में ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ ‘धुरंधर’ से बेहतर नहीं है, बल्कि काफी आगे भी है.
सनी को मिलेगी करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग
‘धुरंधर’ को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 29 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी. इसका एडवांस जरूर दमदार था, लेकिन फिल्म के लिए क्रेज बनने में एक दिन का समय लगा था. पहले दिन जनता से शानदार वर्ड ऑफ माउथ मिलने के बाद ‘धुरंधर’ ने आगे कमाल करना शुरू किया था.
‘बॉर्डर 2’ के लिए नॉस्टैल्जिया सबसे बड़ा फैक्टर है. ऊपर से सनी देओल का मास अवतार दर्शकों को थिएटर्स तक खींचेगा. रिलीज की सुबह का माहौल देखें तो ‘बॉर्डर 2’ के लिए जनता ‘धुरंधर’ से ज्यादा एक्साइटेड है. अनुमान कहता है कि ‘बॉर्डर 2’ को पहले दिन कम से कम 36-37 करोड़ की ओपनिंग मिलना लगभग तय है.
‘बॉर्डर 2’ वैसे तो रिव्यू-प्रूफ फिल्म है और क्रिटिक्स की आलोचनाओं का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन अगर रिव्यूज पॉजिटिव हुए और जनता का वर्ड ऑफ माउथ दमदार बना, तो ‘बॉर्डर 2’ पहले दिन 40 करोड़ का आंकड़ा भी पार जा सकती है. सनी देओल के करियर में अभी तक सबसे बड़ी ओपनिंग ‘गदर 2’ को मिली है.
उनकी शानदार कमबैक स्टोरी लिखने वाली ‘गदर 2’ ने पहले दिन 40 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. इस फिल्म ने सनी देओल को बॉक्स ऑफिस पर फिर से खड़ा किया था. अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ‘बॉर्डर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का भौकाल और भी तगड़ा होने वाला है.