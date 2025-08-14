'छेड़खानी करते हैं लड़के, उन्हें कोई शेल्टर में क्यों नहीं डालता' क्यों बोलीं नेहा भसीन?

11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने एक फैसला सुनाया था. जिसके मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर 'डॉग शेल्टर होम' ले जाने का आदेश दिया गया था. इस फैसले के बाद से ही लोग अपने-अपने विचार इस पर रख रहे हैं. कई लोग इस फैसले को अच्छा बता रहे हैं तो कई लोग इसके विरोध में भी है. वहीं सेलेब्स ने भी इस पर आपत्ति जताई है, जिसमें एक नाम बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा भसीन का भी जुड़ गया है.

जानिए नेहा भसीम ने क्या कहा?

सिंगर नेहा भसीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बात मुझे याद आ रही है, जो मैं शेयर करना चाहती हूं. सिंगर ने कहा, 'एक स्ट्रीट डॉग हमें गोवा बीच पर मिला था, जिसका सिर इंसानों ने फोड़ दिया था, उसे लाठी से मारा था. किसी तरह हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया. तो वो जिस इंसान ने उस डॉग को मारा था, ऐसे लोगों को क्यों शेल्टर में नहीं डालते? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूं. बचपन से देख रही हूं, दिवाली के बाद आधे कुत्ते जले हुए मिलते हैं. जहां अच्छे घर के बच्चे कुत्तों की पूंछ को जला देते है. वो दर्द में रोते रहते है. उनको क्यों नहीं शेल्टर में डालते?

सिंगर ने आगे कहा, 'आज भी लड़कियां रात में रास्तों पर नहीं चल सकती क्योंकि लड़के छेड़खानी करते है, उठाकर वैन में ले जाते है. बचपन से इस डर में हम जी रहे हैं. उन लड़कों को कोई शेल्टर में क्यों नहीं डालता? क्यों बाहर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती? तीन-चार कुत्ते अगर काट लेते हैं तो उसके लिए पूरी ही नस्ल खत्म कर दोगे? अगर हमारी दया खत्म हो गई है तो क्या हम इंसान हैं या मॉन्स्टर? लोकतंत्र का मतलब संवाद. फिर ये सीधे आदेश दे दिया, क्योंकि वो बेजुबान है, उसका का मुंह बंद कर सकते हैं. ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है'

कई सेलेब्स ने रखी अपनी राय

बता दें कि सिंगर नेहा भसीन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों को लेकर दिए फैसले पर आपत्ति जताई है. जिसमें जान्ह्ववी कपूर, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा और रवीना टंडन जेसे सितारे शामिल हैं. वरुण धवान ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, 'जो समाज अपनी बेआवाज आत्माओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी आत्मा खो देता है. वहीं जान्ह्ववी कपूर ने लिखा, 'वो इसे खतरा कहते हैं, हम इसे धड़कन कहते हैं.'

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर सड़क से हटाने और उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था. कोर्ट ने हिदायत भी दी थी, कि ये कुत्तें सड़कों पर वापस नहीं लौटना चाहिए.

