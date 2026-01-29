scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित पवार के अंतिम संस्कार में दिखे रितेश देशमुख, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में हुआ, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने जनसैलाब उमड़ पड़ा. वहां बॉलीवुड की तरफ से एक्टर रितेश देशमुख नजर आए, जिन्होंने अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Advertisement
X
बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Photo: PTI/Screengrab)
बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Photo: PTI/Screengrab)

महाराष्ट्र में इन दिनों हर तरफ मातम छाया हुआ है. राज्य के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया. 28 जनवरी के दिन हुई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया. आज, 29 जनवरी के दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ जहां कई बड़े राजनेता आए. उनके बीच बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी नजर आए.

अजित पवार का हुआ अंतिम संस्कार

अजित पवार का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान श्मशान घाट में हुआ, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने जनसैलाब उमड़ पड़ा. उसी बीच रितेश देशमुख भी दिखाई दिए, जो काफी हताश और परेशान दिखाई दे रहे थे. एक्टर ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की और अजित पवार के पार्थिव शरीर को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी. 

28 जनवरी के दिन जब अजित पवार के निधन की खबर सामने आई थी, तब भी रितेश देशमुख काफी भावुक नजर आए थे. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उप-मुख्यमंत्री के निधन पर शोक जताया था. रितेश ने लिखा, 'ये सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा है और दिल टूट गया है कि अजित दादा की एक दुखद हादसे में मौत हो गई. वो महाराष्ट्र के सबसे तेज-तर्रार और जोशीले नेताओं में से एक थे. काम में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, और आसपास के लोगों को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहते थे.'

Advertisement

'वो अपनी बात सीधी-सपाट बोलते थे, उनकी चुटकीली बातें और हाजिरजवाबी किसी से कम नहीं थी. पूरे राज्य में लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे.  उनका इतना जल्दी चले जाना एक बहुत बड़ी कमी छोड़ गया है, जिसकी भरपाई मुश्किल है. मुझे कई बार उनसे मिलने-बात करने का मौका मिला था, वो जो मेरे साथ बहुत दयालु और अच्छे व्यवहार करते थे, वो हमेशा याद रहेगा. पवार परिवार, उनके अपनों और लाखों समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं.'

बात करें रितेश देशमुख के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर जल्द बड़े पर्दे पर मराठा सम्राट शिवाजी महाराज की कहानी लेकर आ रहे हैं, जो 1 मई के दिन रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement