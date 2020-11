सेलेब्स के मालदीव वेकेशन पर वायरल मीम्स, यूजर्स बोले- नाम बदलकर रख दो बांद्रा

बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों छुट्टियां मनाने के मूड में हैं और सभी की फेवरेट सिर्फ एक ही जगह बनी हुई है और वो है मालदीव्स. कोरोना के इस हाल में बॉलीवुड के सेलेब्स रिलैक्स करने और घर से बाहर समय बिताने के लिए साउथ एशिया के मालदीव्स जा रहे हैं. कटरीना कैफ से लेकर सोनाक्षी सिंहा, दिशा पाटनी, टाइगर श्रॉफ, तापसी पन्नू, रकुल प्रीत सिंह, समांथा और नागा चैतन्या तक लगभग हर दूसरा स्टार स्टार या तो मालदीव्स जाकर आ चुका है या फिर जा रहा है. ऐसे में इंटरनेट पर स्टार्स की खूब फोटोज वायरल हो रही हैं और यूजर्स एक्टर्स का मजाक भी बना रहे हैं.

इंटरनेट पर उड़ रहा स्टार्स का मजाक

अगर आप बॉलीवुड के स्टार्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि लगभग आधा बॉलीवुड मालदीव्स में है. कुछ स्टार्स काम के लिए गए हैं तो कुछ छुट्टियां मना रहे हैं. इंस्टाग्राम ऐसे ही स्टार्स की फोटोज से इन दिनों भरा पड़ा है. कुछ स्विमसूट में बीच पर बैठे हुए फोटो शेयर कर रहे हैं तो कुछ रेत में बैठे धुप सकते हुए तो वहीं कुछ शार्क्स और डॉलफिन को देखते हुए. सेलेब्स की वजह से मालदीव्स सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है.

देखें: आजतक LIVE TV

इन फोटोज को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स और मीमर्स के मजे आ गए हैं. कोई भी बॉलीवुड और उसके स्टार्स का मजाक उड़ाने में कमी नहीं कर रहा है. आइए आपको दिखाए अभी तक के बेस्ट मीम्स और जोक्स:

Indian celebrities going to Maldives pic.twitter.com/H4KdU6g7Z5 — Chandan 🇮🇳 (@TilaiyanCKS) November 23, 2020

Bollywood stars off to Maldives ✈️ pic.twitter.com/2tPNHk0fNG — Vishal Ghandat (@vishalghandat1) November 23, 2020

Maldives exists

Le bollywood celebs: pic.twitter.com/7PWRZTYz6K — Rahul (@imrahulrs) November 24, 2020

BREAKING - Maldives is planning to change its name to Bandra...after frequent rush of Bollywood celebs to its islands. — Zoomie... (@iamZoomie) November 24, 2020

Why are all celebs in Maldives? They have some discount offer going on or what? — Shilpa (@cyanramblings) November 23, 2020

Is it just me, or are all the celebs in Maldives right now? — John Jacob (@johnjac11057485) November 18, 2020

Most celebs seem to be holidaying in Maldives .. its the the new Goa .

Har koi wahi ja raha hai

It has become what Bali has become to newly weds .

Sole. Destination — Mitali Chatterjee (@09mitali) November 24, 2020

All these celebs ‘working’ in Maldives and Dubai meanwhile us normal people haven’t been allowed a single week away this year and actually worked none stop ✋ — Alisha Harris (@Alishamariiex) November 18, 2020

Sareee Gareeb log Goa me hai aur

Saree amir log Maldives me !



Aur tum yahan Twitter mein baithe ho 😏 pic.twitter.com/xsRdITeuXi — 𝙼𝚛𝚞𝚝𝚞𝚗𝚓𝚊𝚢 (@itsmrutunjay) November 26, 2020

Me thinking of going to Maldives seeing celebs pic on internet

Meanwhile my gareebi: pic.twitter.com/wY0GvHMkN2 — Adolfina (@alpha_adolfina) November 23, 2020

After one celeb goes to Maldives & posts pic

Every other celeb belike: pic.twitter.com/HpDDDlVsIb — Awkward_guy (DC) (@PranithShetty16) November 23, 2020

Bollywood celebs after reaching at Maldives 🌴🏂🍸🏊‍♂🎯 pic.twitter.com/h6Y3jlzm2i — 🦋.....विनिशा.....🦋 (@SinhaaVinisha) November 23, 2020

बता दें कि बॉलीवुड स्टार्स कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय से अभी तक सभी को घर पर रहने की और सावधानी बरतने की नसीहत देते आए हैं. स्टार्स छुट्टियों पर जरूर हैं लेकिन पूरी सावधानी भी बरत रहे हैं. बॉलीवुड में अब फिल्मों की शूटिंग जोरों से चल रही है. ऐसे में स्टार्स छुट्टियां मनाने के बाद शूटिंग पर भी पहुंच गए हैं. उम्मीद है कि जल्द ही नयी फिल्में सिनेमाघरों में देखने को मिलेंगी.