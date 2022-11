सेना का मजाक उड़ाने पर मचा बवाल, अक्षय का ऋचा चड्ढा को जवाब- वो हैं तो हम हैं....

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट को लेकर विवादों में फंसती हुई नजर आ रही हैं. ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक ट्वीट को रीट्वीट करके कुछ ऐसा कह दिया, जिसपर विवाद छिड़ गया है. अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा को जवाब दिया है.

अक्षय कुमार का ऋचा चड्ढा को जवाब

अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा- ये देखकर दुख हो रहा है. किसी को कभी हमारी आर्मी फोर्स के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए. वो हैं तो आज हम हैं. इसके साथ अक्षय ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई है.

विवेक अग्निहोत्री का ऋचा चड्ढा को जवाब

द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्ट विवेक अग्निहोत्री ने भी ऋचा चड्ढा पर निशाना साधते हुए एक्ट्रेस को जवाब दिया है. उन्होंने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से जोड़कर एक्ट्रेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

विवेक अग्निहोत्री ने ऋचा चड्ढा के वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए लिखा- इस बिहेवियर को देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूं. वो सचमें एंटी-इंडिया फील करते हैं. दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है और फिर ये पूछते हैं कि लोग बॉलीवुड को बायकॉट क्यों करना चाहते हैं. #BoycottBollywood #Shame

I am not surprised at all with this behaviour. They genuinely feel anti-India. Dil ki baat jubaan pe aa hi jaati hai.

And then they ask why people want to #BoycottBollywood #Shame pic.twitter.com/Y9GgOxDUjs