कभी निभाया धर्मेंद्र के बचपन का रोल, इक्कीस में डब किए डायलॉग्स, फुल सर्कल यादकर इमोशनल हुए बॉबी

आज साल 2025 का आखिरी दिन है. कल 1 जनवरी से एक नए साल की शुरुआत होगी. साथ ही बॉलीवुड के दिग्गज सितारे रहे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज होगी. ये फिल्म धर्मेंद्र के फैंस के साथ-साथ उनके परिवार, खासकर बेटे बॉबी देओल के लिए बहुत स्पेशल है. 2025 में बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया था. इसपर खुशी जाहिर करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'अगर मुझे किसी से प्रेरणा मिलती है, तो सिर्फ मेरे पिता से. वे कुछ और ही हैं.' अब धर्मेंद्र की ही वजह से उनका जीवन फूल सर्कल में आ गया है.

बॉबी देओल के करियर का फुल सर्कल

बॉबी देओल ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की 1995 में आई 'बरसात' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनके स्वर्गीय पिता धर्मेंद्र के बैनर विजेता फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले ये फिल्म बनी थी. लेकिन एक बात जो कम ही लोग जानते हैं, वो ये है कि बॉबी ने स्क्रीन पर डेब्यू इससे कई साल पहले कर लिया था. 1977 में नन्हे मास्टर बॉबी ने महज आठ साल की उम्र में फिल्म 'धर्म वीर' में काम किया था. मनमोहन देसाई की इस पीरियड ड्रामा फिल्म में बॉबी अपने पिता धर्मेंद्र के किरदार 'धर्म सिंह' के बचपन के रोल में थे.

लगभग 50 साल बाद बॉबी के लिए जीवन फुल सर्कल में आ गया है. डायरेक्टर श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' के साथ बॉबी के जुड़े होने की वजह से ये हुआ है. ये धर्मेंद्र की स्वानसॉन्ग यानी आखिरी फिल्म है. दिवंगत धर्मेंद्र ने फिल्म में एमएल खेत्रपाल का किरदार निभाया है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए अरुण खेत्रपाल के पिता थे.

फिल्म 'इक्कीस' के क्रेडिट्स में प्रोड्यूसर दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स द्वारा बॉबी को 'स्पेशल थैंक्स' दिया गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिता धर्मेंद्र के किरदार एमएल खेत्रपाल के यंग वर्जन के कुछ डायलॉग्स डब किए हैं. बॉबी देओल, 29 दिसंबर को मुंबई में अपने पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के प्रीमियर में काफी इमोशनल थे. पिता को सम्मान देने के लिए बॉबी ने उनकी शर्ट पहनने का फैसला किया था. अपनी फैमिली के साथ 'इक्कीस' देखने के बाद बॉबी देओल को अपनी कार के अंदर बैठे चेहरा छिपाते और आंसू पोंछते देखा गया था. अपने पिता को बड़ी स्क्रीन पर आखिरी बार देखकर वह भावुक थे.

कैसे मिला था धर्म वीर में काम?

पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बॉबी ने बताया था कि वे फिल्म 'धर्म वीर' में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कैसे चुने गए थे. एक्टर ने कहा था, 'मैं 5-6 साल का था. मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था. उस समय मेरे पापा धर्म वीर कर रहे थे. उन्हें ऐसा बच्चा चाहिए था जो उन जैसा दिखे. मोटी-मोटी टांगों वाला बच्चा. लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा था. मेकर्स कमजोर दिखने वाले बच्चों को लाते रहते थे.'

फिर धर्मेंद्र ने बॉबी की तरफ देखा और पूछा कि क्या वह फिल्म में उनके बचपन का रोल निभाएंगे. बॉबी ने तुरंत हामी भर दी थी. एक्टर ने बताया था, 'उन्होंने मेरे लिए यह (काली लेदर) ड्रेस रातों-रात बनवाई, क्योंकि मुझे अगले दिन शूटिंग करनी थी. उन दिनों मैं कभी अंडरवियर नहीं पहनता था. जब मैं शूटिंग कर रहा था, तो उन्होंने मुझे यह ड्रेस पहनाई. मैंने सोचा, 'ये मुझे ड्रेस क्यों पहना रहे हैं?' मैंने भवरलाल से पूछा, जो मेरे पापा के साथ काम करते थे. मैंने कहा, 'भवरलाल, मेरे पास चड्डी नहीं है, मैं यह कैसे पहनूं?' उन्होंने मेरे लिए ड्रेस के नीचे पहनने के लिए एक शॉर्ट्स दिलवाया. लेकिन वो खूबसूरत था.'

बॉबी ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने फिल्म में एक्टिंग के लिए अपने पिता से रेमुनरेशन मांगा था. लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने शर्मिंदा करके भगा दिया. बाद में उन्हें 10,000 के नोटों का एक बंडल दिया गया, जिसे धर्मेंद्र ने कहा कि दादी को दें और स्टाफ में बराबर बांट दें. बॉबी ने याद किया था, 'मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने घर में इतने हैंगर तोड़ दिए अपनी बहनों और चाचियों को दिखाने के लिए कि मैंने फिल्म में क्या किया. मैं दुनिया के टॉप पर था. जब फिल्म ने गोल्डन जुबली की, तो मैं अवॉर्ड्स सेरेमनी में गया. उन्होंने मेरे नाम से स्पेशल अवॉर्ड बनाया था.'

