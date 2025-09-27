शराब को एक साल से नहीं लगाया हाथ, बॉबी देओल का खुलासा, बोले- परिवार ने मुझे...

फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर बॉबी देओल, हाल ही में आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए. इनकी एक्टिंग की दुनियाभर में चर्चा हो रही है. कुछ ही साल से बॉबी फिर से इंडस्ट्री में एक्टिव हुए हैं. वरना काफी साल तो वो घर पर ही रहे. बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम बचा नहीं था. ऐसे में वो शराब पीने लगे थे. जो समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी.

बॉबी ने कही ये बात

बॉबी ने बताया था कि वो शराब पीते थे और अपना दुख उसमें देखते थे. परिवार वालों के साथ बॉबी का रैवेया काफी खराब होता जा रहा था. एक दिन जब बेटे ने कॉमेंट किया वो बॉबी को हिट हुआ. एक्टर ने अपने करियर को दूसरा चांस देने का सोचा. Raj Shamani के पॉडकास्ट में बॉबी ने बताया कि एक साल हो चुका है, उन्होंने शराब को टच तक नहीं किया है.

बॉबी ने कहा- मैं काम अपने परिवार के लिए कर रहा हूं. जब भी उनकी आंखें नम देखता हूं तो बुरा लगता है. ऐसा नहीं है कि जब मैं शराब पीता था तो रोज पीता था, पर जब भी पीता था तो परिवार वाले डरते थे. वो मुझे देख नहीं पा रहे थे. शराब, एक खतरनाक एडिक्शन है. सच कहूं तो ये ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक होती है. ये दिमाग से खेलती है जैसे नारकोटिक्स खेलती है. उस दौरान पापा और भाई सनी भी करियर में कुछ खास नहीं कर रहे थे.

मैं एक बुरे दौर से गुजर रहा था. भाई बुरे दौर से गुजर रहा था. पापा भी काम नहीं कर रहे थे. घर प्रेशर में था. पर भाई इस प्रेशर को कभी नहीं दिखाते थे. उन्होंने मुझे कभी ये जिम्मेदारी नहीं लेने दी. उन्होंने हमेशा मेरे से स्ट्रेस छिपाया. मैं डर से शीशे में खुद को देखता भी नहीं था. मुझे हमेशा से ही अपने लुक्स मैटर किए. एक्टिंग नहीं. मैं हर रोज घर में रहता था. मुझे याद है, मेरे बेटे ने मेरी पत्नी से कहा कि आप घर से बाहर जाते हो काम करने, पापा घर बैठे रहते हैं. ये सुनकर मेरे अंदर कुछ तो बदला. मेरे से ये बात हैंडल नहीं हो पाई. लगा कि मैं किस तरह का पिता हूं.

जब मैं बुरे फेज से गुजर रहा था तो मैं खुद की वर्थ नहीं समझ रहा था. मुझे ये चीज और नीचे गिरा रही थी. मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं और ये चीज मुझे और वीक बना रही थी. शराब एक पॉइंट तक ही आपको सपोर्ट करती है, ज्यादा इसका सेवन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है.

