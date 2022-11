Bhediya Box Office Collection Day 2: वरुण की फिल्म ने दूसरे दिन पकड़ी रफ्तार, कमाए इतने करोड़

Bhediya Box Office Collection Day 2: वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया रिलीज हो चुकी हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी एक लड़के पर है, जो रात के अंधेरे में भेड़िया बन जाता है और इंसानों को खाता है. फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था. अब इसके दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है.

दूसरे दिन भेड़िया ने किया कमाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने दूसरे दिन 9.57 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसका भारत में ओपनिंग डे कलेक्शन 7.48 करोड़ रुपये रहा था. दुनियाभर में भेड़िया ने 12.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हिंदी सिनेमाघरों में फिल्म ने 7.37 करोड़ रुपये बटोरे तो वहीं इसके तेलुगु वर्जन 10 लाख रुपये कमाए थे.

भेड़िया की कमाई में दूसरे दिन उछाल आया है. तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 9.57 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 17.05 करोड़ रुपये हो गया है. रविवार के दिन इसके लिए कमाई करना बेहद जरूरी है. उम्मीद की जा रही थी कि रिलीज के तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन और बढ़ेगा. भेड़िया, धीरे-धीरे दर्शकों के बीच पकड़ बना रही हैं.

#Bhediya gathers speed on Day 2… Slowly and steadily, the film is finding its share of audience… National chains witness an upward trend, while mass pockets improve… Day 3 crucial, needs to show big gains… Fri 7.48 cr, Sat 9.57 cr. Total: ₹ 17.05 cr. #India biz. pic.twitter.com/BgnaLf1T6i