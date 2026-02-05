scorecardresearch
 
'बॉर्डर 2' की आंधी में कैसे टिकेगी 'भाभीजी'? न प्रमोशन-न बज, बॉक्स ऑफिस पर कैसे निकालेगी बजट

टीवी का हिट सिटकॉम 'भाबीजी घर पर हैं' अब एक फिल्म के रूप में सामने आ रहा है. मगर उसका बज लोगों के बीच उतना नहीं देखा जा रहा, जितनी सीरियल की पॉपुलैरिटी थी. ऐसे में क्या ये थिएटर्स में 'बॉर्डर 2' जैसी दमदार फिल्म का सामना कर पाएगी?

थिएटर में टिक पाएगी भाबीजी घर पर हैं फिल्म? (Photo: Instagram @iamsunnydeol/zeestudiosofficial)
थिएटर्स में पिछले काफी समय से एक ऐसी फिल्म नहीं आई है, जो आपको खुलकर हंसने पर मजबूर कर दे. कई फिल्में आईं भी, मगर वो कब थिएटर से गायब हो गईं, ये किसी को नहीं पता चला. अब लगता है कि एक और फिल्म भी गुपचुप आकर निकलने वाली है. 

आखिर क्यों ठंडा है 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म का बज?

&टीवी का सबसे पॉपुलर सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' एक फिल्म के रूप में रिलीज होने वाली है. ये टीवी के इतिहास का वो सीरियल माना जाता है, जो अपने डबल मीनिंग जोक्स के जरिए लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था. इसके किरदार सभी के मन में बसे हुए हैं. जब इसे लेकर फिल्म की घोषणा हुई थी, तब कयास थे कि ये टीवी के बाद थिएटर में भी धमाल मचाएगी. 

लेकिन 'भाबीजी घर पर हैं' को लेकर ऑडियंस के बीच कोई बज बनता नहीं दिख रहा है. इसकी रिलीज 6 फरवरी यानी इसी शुक्रवार को है, मगर सोशल मीडिया पर इसी कोई चर्चा नहीं हो रही. एक फिल्म को लोगों के बीच लेकर जाने में आज के वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है. मगर 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म वो बिल्कुल नहीं कर पा रही है. 

हालांकि फिल्म की टीम प्रमोशन्स में जुटी हुई है. वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं. लेकिन रेडिट, X से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर 'भाबीजी घर पर हैं' से जुड़ा कोई पोस्ट या एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा. बल्कि इससे क्लैश हो रही एक और फिल्म 'वध 2' के लिए लोगों के बीच उत्सुकता देखी जा रही है. 

क्लैश के बावजूद, पॉजिटिव रिव्यूज बचाएंगे गेम?

'वध 2' संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की क्राइम-थ्रिलर फिल्म का सीक्वल है, जिसके पहले पार्ट को ऑडियंस का खूब प्यार मिला था. वो फिल्म थिएटर में उतनी नहीं चली थी, लेकिन जब वो ओटीटी पर रिलीज हुई, तब हर किसी के होश उड़ गए. 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म को 'वध 2' के अलावा 'बॉर्डर 2' से भी बड़ा खतरा है. 

सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' इस समय थिएटर में धमाल मचा रही है. फिल्म का कलेक्शन काफी जोरदार दिख रहा है. थिएटर में शोज लगभग हाउसफुल जा रहे हैं. ऐसे में 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म की ओपनिंग पर भी एक बड़ा सवाल है. क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग लेगी? या फिल्म अपने बजट जितनी कमाई करेगी? खैर ये तो वक्त आने पर मालूम हो जाएगा. अगर फिल्म के रिव्यूज पॉजिटिव निकले, तो इसे बॉक्स ऑफिस पर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा. 

बात करें 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म की, तो इसमें सीरियल के सभी आइकॉनिक किरदारों के साथ-साथ भोजपुरी सितारों का भी तड़का लगाया गया है. रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जैसे स्टार्स फिल्म में अहम रोल प्ले कर रहे हैं. साथ ही 'गोलमाल' वाले मुकेश तिवारी भी फिल्म में नजर आएंगे. 

