बड़े पर्दे पर आ रहीं 'भाभीजी', सुपरहिट शोज पर पहले भी बनीं फिल्में, मिली सक्सेस?

कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' पिछले 10 सालों से दर्शकों को गुदगुदा रहा है. शो को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी भी हुईं, लेकिन इसका असर शो की लोकप्रियता पर नहीं पड़ा. एंटरटेनमेंट के डोज को एक लेवल अप करते हुए मेकर्स ने इस कॉमेडी शो पर 3 घंटे की एक फिल्म बनाई है. मूवी 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' फरवरी में 6 तारीख को रिलीज होगी.

कॉमेडी ड्रामा में शो की ऑरिजनल कास्ट को रखा गया है. शुभांगी अत्रे, रोहिताश्व गौर, विदिशा श्रीवास्तव, आसिफ शेख बड़े पर्दे पर ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे. टीवी पर कॉमेडी शो हिट रहा था. लेकिन क्या एंटरटेनमेंट का वही जादू सिनेमाघरों में ऑडियंस को मिलेगा, ये तो इसकी रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा.

लेकिन सुपरहिट कॉमडी शो पर पहली बार फिल्म नहीं बनी है. इससे पहले आइकॉनिक शो खिचड़ी पर भी मूवी बन चुकी है. इसे 2 पार्ट में रिलीज किया गया था. जानते हैं इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया था.

'खिचड़ी' शो पर बनीं दो फिल्में

खिचड़ी- द मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था. इसे आतिश कपाड़िया ने डायरेक्ट किया था. ओरिजनल कास्ट (अनंद देसाई, सुप्रिया पाठक, राजीव मेहता, निमिषा वखारिया, जमनादास मजीठिया) के साथ मूवी बनाई गई. हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किसी टीवी सीरीज पर फिल्म बनाई गई थी. खिचड़ी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर की मूवी अनजाना अनजानी और रोबोट के हिंदी वर्जन से तगड़ा कॉम्पिटिशन मिला था. बावजूद इसके 'खिचड़ी' पकी. इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. फिल्म हिट हुई थी. करीबन 4.5 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने 8.1 करोड़ का बिजनेस किया था. इसी के साथ हिट शो पर फिल्म बनाने के कॉन्सेप्ट को सफलता हासिल हुई.

पहले पार्ट की सक्सेस को देखते हुए 2023 में इसका सीक्वल रिलीज किया गया. मूवी का नाम था 'खिचड़ी 2- मिशन पांथूकिस्तान'. लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली. कमजोर कहानी ने दर्शकों का मजा खराब कर दिया था. इसे निगेटिव रिव्यूज मिले. खिचड़ी 2 का क्लैश सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 से हुआ था. दबंग खान के आगे पारेख फैमिली की 'खिचड़ी' नहीं पक पाई थी. मूवी कमजोर प्रदर्शन के बाद फ्लॉप साबित हुई.

'तारक मेहता' शो पर बनीं फिल्में

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है. बड़े और बच्चों के इस फेवरेट शो को लेकर 3D एनिमेशन फिल्में बनी हैं. पहली मूवी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D एनिमेटेड मूवी: गोकुलधाम टू गलेक्टो' पिछले साल दिसंबर में रिलीज हो चुकी है. वहीं दूसरा पार्ट 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D एनिमेटेड मूवी: द बिग फैट एलियन वेडिंग' इस साल 26 जनवरी के दिन आएगा. इन्हें डिजीटली यूट्यूब पर रिलीज किया गया है. मूवी छह अलग-अलग भाषाओं में देखी जा सकती है. दर्शकों के इस फेवरेट शो के एनिमेटेड वर्जन को पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

अब देखना होगा 'भाभीजी' बड़े पर्दे पर कितना जादू बिखरेती हैं.



