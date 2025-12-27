Battle Of Galwan Teaser: 'मौत दिखे तो सलाम कर', रोंगटे खड़े कर देगा सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया है. उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर रिलीज हो गया है. यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है.

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं. उनके चेहरे पर दिखती सख्ती, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है. खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है.

टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती हैं. ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उसकी सच्ची हकीकत को भी ये टीजर साफ दिखाता है. इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है. वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, 'जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना.'

इसके बाद सभी 'बिरसा मुंडा' और बजरंग बलि की जय कहते हैं. फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लट्ठ लिये खड़े देखते हैं. उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई शिकन नहीं है. जैसे-जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर ब्लैकआउट हो जाता है. सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं- 'मौत से क्या डरना, उसे तो आना है.'

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर को और असरदार बनाती हैं स्टेबिन बेन की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग-अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है. हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर अपनी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई को और भी गहराई देता है. ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में ही होती है.

अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी 'बैटल ऑफ गलवान', बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है. सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

