शाहरुख के बेटे ने जिसका कराया कमबैक, उस एक्टर की 'डॉन 3' में हुई एंट्री, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 'डॉन 3' इंडस्ट्री में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. खासकर रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने के बाद, कियारा आडवाणी और विक्रांत मैसी के भी इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की खबरें हैं. इन सब के बीच अब इस फिल्म से एक और एक्टर का नाम जुड़ गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान अख्तर फ्रेंचाइजी के पार्ट-3 में एक अहम रोल के लिए एक्टर रजत बेदी पर विचार कर रहे हैं. रजत बेदी, जिन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (2025) में अपनी परफॉर्मेंस के लिए सुर्खियां बटोरी थीं. अब वो उस रोल के लिए चुने जा रहे हैं, जो पहले विक्रांत मैसी के लिए था.

एक करीबी सूत्र के अनुसार, 'फरहान उस अहम रोल के लिए रजत बेदी पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए मूल रूप से विक्रांत को लिया गया था. एक्टर-प्रोड्यूसर ने इस बारे में आधिकारिक बातचीत की है, और दोनों जनवरी के बीच में मुंबई में अपने खार ऑफिस में मिलने की योजना बना रहे हैं.'

विक्रांत मैसी ने भी छोड़ी दी फिल्म

इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि विक्रांत मैसी ने अपने किरदार की गहराई और डेवलपमेंट को लेकर चिंताओं के कारण डॉन 3 छोड़ने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स में कहा गया है, 'पता चला है कि विक्रांत ने फिल्म छोड़ दी है. इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि विक्रांत ने अपने रोल में गहराई की कमी और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत के कारण फिल्म छोड़ी.'

हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि आदित्य रॉय कपूर और विजय देवरकोंडा को रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने अभी तक किसी भी नई कास्टिंग फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुष्टि की इस कमी ने फिल्म को लेकर चर्चाओं को जारी रखा है.

डॉन के तीसरे पार्ट के लिए फरहान अख्तर के लिए एक अहम प्रोजेक्ट मानी जा रही है. जो कई सालों से इस फ्रेंचाइजी की कमान संभाल रहे हैं. सीरीज की लोकप्रियता को देखते हुए, बदलती कास्ट खास दिलचस्पी का विषय है.

फरहान अख्तर और रजत बेदी के बीच मुंबई में उनके खार ऑफिस में जनवरी के बीच में होने वाली मीटिंग की उम्मीद है. ऐसे में इंडस्ट्री में कई लोग यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई आधिकारिक समझौता होगा. अगर पुष्टि होती है, तो रजत बेदी उस लीड रोल में आएंगे जो शुरू में विक्रांत मैसी को दी गई थी.

जैसे-जैसे प्रोडक्शन टीम रजत बेदी के साथ बातचीत जारी रखे हुए है और अन्य कास्टिंग संभावनाओं की तलाश कर रही है. डॉन 3 की फाइनल कास्ट के बारे में आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है. इंडस्ट्री और फैंस दोनों ही इस मचअवेटेड प्रोजेक्ट के बारे में आगे के डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं.

