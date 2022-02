18 फरवरी को रिलीज होगा 'Bachchan Pandey' का ट्रेलर, मेकर्स ने लॉन्च किया फिल्म का नया पोस्टर

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे में एक्टर का लुक फैंस के लिए एक्साइटमेंटा का टॉप‍िक रहा है. अब इसी उत्सकुता को फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने थोड़ा और बढ़ा दिया है. बच्चन पांडे के नए पोस्टर के साथ फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है. दो दिन बाद 18 फरवरी को बच्चन पांडे का ट्रेलर आने वाला है.

फिल्म के प्रोड्यूसर साज‍िद नाड‍ियाडवाला ने बच्चन पांडे का नया पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा 'वो शैतान है, बदमाश है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंक‍ि भाई नहीं गॉडफादर हैं ये.' 18 फरवरी को साज‍िद नाड‍ियाडवाला का जन्मद‍िन भी है, ऐसे में उनके बर्थडे पर बच्चन पांडे का ट्रेलर फैंस के लिए ट्रीट होगा.

He's Evil, he's Badass 🔥

Gear up to face the fear with him. Kyunki भाई Nahi, Godfather Hain Yeh

#SajidNadiadwala's #BachchhanPaandey directed by @farhad_samji, Trailer out on 18th Feb, 2022@akshaykumar @kritisanon @Asli_Jacqueline @ArshadWarsi @WardaNadiadwala @AAFilmsIndia pic.twitter.com/jStjdqSQLI