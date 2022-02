Dharma Productions ने किया दीपिका की 'गहराइयां' का ऐसा रिव्यू, लोग बोले- अब जाएगी इंटर्न की नौकरी

दीप‍िका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर फिल्म गहराइयां रिलीज हो चुकी है. फिल्म को जहां कुछ लोगों ने काफी पॉज‍िट‍िव रिस्पॉन्स दिया है तो वहीं कुछ लोगों ने इसे न‍िगेट‍िव रिव्यूज भी दिए हैं. कुछ ने फिल्म की कहानी को बकवास बताया है तो कुछ ने इसे बड़ा ब्लंडर कहा है. मजा तो तब आया जब खुद फिल्म के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने भी गलती से आलोचना भरी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर दी.

प्रोडक्शन हाउस का इंस्टा पोस्ट

करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गहराइयां के निगेट‍िव रिव्यू को पोस्ट किया था. लिखा था- '#Gehraiyaan देखने के बाद सिर्फ एक ही गहराई समझ आई, वो है मेरे दिमाग की गहराई क्योंक‍ि इस मूवी ने मेरे द‍िमाग को डैमेज कर दिया है.' हालांक‍ि बाद में इस इंस्टा पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, पर कुछ यूजर्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे शेयर किया है.

यह इंस्टा पोस्ट गलती से सही पर फिल्म को लेकर प्रोडक्शन हाउस के असल ओप‍िन‍ियन को बता ही देती है. गहराइयां को धर्मा प्रोडक्शंस, वायकॉम 18 स्टूड‍ियोज और Jouska Films ने को-प्रोड्यूस किया है. फिल्म 11 फरवरी को अमेजन प्राइम वीड‍ियो पर रिलीज हुई है.

Some intern is getting fired 😭😭😭 pic.twitter.com/Ay7Hns4rZL