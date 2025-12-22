धोनी के दरवाजे पर खड़े रहे सिंगर-मंत्री बाबुल सुप्रियो के बच्चे, बताई पहचान, मगर नहीं हुई मुलाकात

सिंगर-पॉलिटीशियन बाबुल सुप्रियो ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर लोगों को जमकर हंसा दिया. वीडियो में उनके बच्चे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सपना आज भी कई बड़े लोग देखते हैं. वो है- स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का. वो भी रांची में उनके फार्महाउस पर.

और पढ़ें

कई आम लोगों की तरह बाबुल के बच्चों की भी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस दौरान जो ड्रामा, नाम गिनवाने की कोशिश और कॉमेडी हुई, उसने सबको एंटरटेन कर दिया. बाबुल ने खुद माना- इस पूरे मामले में उन्हें ट्रोल होना पड़ा.

धोनी के घर के गेट तक पहुंच गए बच्चे

बाबुल सुप्रियो ने X पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, एक बार की बात है- एमएस धोनी के घर की गेट के सामने कुछ ऐसा हुआ. वीडियो में बाबुल की बेटी नैना और उसकी कजिन गोलू नजर आते हैं. दोनों अपने दादा-दादी के साथ रांची घूमने गए थे और घूमते-घूमते ‘थाला’ यानी एमएस धोनी के फार्महाउस के गेट तक पहुंच गए.

बाबुल ने बच्चों के बारे में बताते हुए लिखा- एक समय की बात है, रांची में एम एस धोनी के घर के गेट के सामने. ये मेरी छोटी-सी बेटी नैना है और उसका कजिन भाई गोलू. दोनों अपने दादा-दादी के साथ रांची घूमने आए थे. और ये है थाला यानी एमएस धोनी का घर का गेट. धोनी से मिलने के लिए इन लोगों ने गेट पर क्या-क्या किया- पहले वॉचमैन से बात की, फिर उसे मेरा विजिटिंग कार्ड दे दिया और कहा कि ‘मेरे पापा भी मंत्री हैं', वगैरह-वगैरह. जाहिर है, ये तरीका काम नहीं आया.

Advertisement

'फिर इन्होंने मुझे फोन किया और मदद मांगी. धोनी का नंबर पाने के लिए जिन-जिन लोगों के नाम इनके दिमाग में आए, सब गिनवा दिए. ये सब नाम लेना वाकई बहुत मजेदार था. जब मैंने इन्हें बताया कि ये नामुमकिन है. बहुत कम लोगों के पास धोनी का नंबर है और वो भी फोन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. तो नतीजा ये निकला कि मुझे मैसेज और वॉइस नोट्स भेज-भेजकर बुरी तरह ट्रोल किया गया और ‘डंबो’ कहा गया.'

ONCE UPON A TIME IN FRONT OF #msdhoni7 's HOUSE GATE IN RANCHI : This is my little one Naina & her cousin brother Golu on a trip to Ranchi with their grandparents ! And this is the GATE OF Thala- @msdhoni This is what they did in front of his gate to meet him - spoke to the… pic.twitter.com/TejbsJRGt4 — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) December 21, 2025

धोनी का क्रेज

बाबुल ने अपने पोस्ट में आगे बताया उन्हें धोनी को लेकर हर पीढ़ी की दीवानगी बहुत पसंद आती है. वो बोले- लेकिन ये देखकर दिल खुश हो गया कि इस इंसान को हर पीढ़ी में कितना प्यार मिलता है. सच में, उन्हें सलाम है. और हां, मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया और कर भी नहीं सकता था.

सुपर हिट रहे हैं बाबुल के गाने

बॉलीवुड और अलग-अलग भाषा के लिए कई गाने गा चुके बाबुल सुप्रियो फिलहाल ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सार्वजनिक उपक्रम और औद्योगिक पुनर्निर्माण मंत्री हैं. बाबुल के दिल ने दिल को पुकारा, हम तुम, मैं इश्क उसका जैसे बॉलीवुड गाने आज भी फेमस हैं.

---- समाप्त ----