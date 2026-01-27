'जवान' डायरेक्टर एटली की लकी चार्म हैं दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन संग दिखेगा अलग रूप

हर बार जब अल्लू अर्जुन कोई प्रोजेक्ट चुनते हैं, तो उसको लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है. अल्लू अर्जुन की 22वीं फिल्म खूब चर्चा बटोर रही है. इसमें वो डायरेक्टर एटली संग मिलकर काम कर रहे हैं. फिल्म का टाइटल फिलहाल AA22XA6 है. इसमें एक बड़ा सरप्राइज यह है कि दीपिका पादुकोण भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई हैं. मुंबई में एक इवेंट के दौरान एटली ने इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और फिल्म पर अपडेट दिया. उन्होंने दीपिका को अपना लकी चार्म भी बताया.

फिल्म के सिनेमाघरों में आने का इंतजार फैंस कर रहे हैं. इस पर चर्चा करते हुए एटली मुस्कुराए और पूछा, 'मैं अपडेट के तौर पर क्या दे सकता हूं?' फिर निर्देशक ने बताया कि वे सभी लोग फिल्म पर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और इसके बारे में बात करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

एटली ने कहा, 'हर दिन हम कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं. मुझे पता है कि सबको फिल्म के बारे में सुनने की इच्छा है. और सच कहूं तो, मेरे दर्शकों से ज्यादा मैं खुद उन्हें सब कुछ बताने के लिए बेसब्र हूं. हम रातों को नींद न लेकर काम कर रहे हैं. मुझे पता है कि यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन हम भी उतने ही उत्साहित हैं. हम सबके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं, और जब यह पूरा हो जाएगा तो यकीन मानिए हर कोई इसे भरपूर एन्जॉय करेगा.'

हमने एटली से उनकी 'जवान' एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ दोबारा काम करने को लेकर भी बात की. बड़ी मुस्कान के साथ एटली ने कहा, 'हां, वह मेरी लकी चार्म हैं. यह दीपिका के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, और उनके साथ काम करना कमाल का है. वह बस अविश्वसनीय हैं. मुझे लगता है कि मदरहुड के बाद यह उनकी शुरुआती फिल्म है. आप निश्चित रूप से एक बहुत अलग दीपिका को देखने वाले हैं.'

अल्लू अर्जुन की ये नई फिल्म टेक्नोलॉजी और VFX से भरपूर है. बताया जा रहा है कि एटली इस विशाल प्रोजेक्ट को अवतार फ्रेंचाइजी जितना ग्रैंड बनाने जा रहे हैं. फिल्म दो यूनिवर्स में सेट होगी और यह एक लैंडमार्क सिनेमैटिक इवेंट होने का वादा करती है. इसमें स्केल, इमोशन, एक्शन और भारतीय वैल्यू पर आधारित स्टोरीटेलिंग है, जो ग्लोबल अपील रखती है.

अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के अलावा, AA22XA6 में काजोल, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर, मृणाल ठाकुर, रम्या कृष्णन, योगी बाबू और जिम सरभ सहित अन्य कलाकार भी शामिल हैं. इससे पहले इंडिया टुडे/आजतक के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में एटली ने साफ किया था कि वे शाहरुख खान के साथ दोबारा काम करने के लिए उत्सुक हैं. लेकिन फिलहाल 'जवान 2' प्लान में नहीं है. एटली ने फिल्म 'डॉन 3' में शाहरुख को डायरेक्ट करने की खबरों पर हंसते हुए कहा था कि यह 'बस एक अफवाह' है.

