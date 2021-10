आर्यन खान की रिहाई तक शाहरुख का धैर्य देख बोलीं उर्मिला मातोंडकर, 'आप पर गर्व'

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई ने बॉलीवुड सेलेब्स के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी है. गुरुवार को हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पार‍ित होने पर तमाम बॉलीवुड सितारे भी शाहरुख की खुशी में शामिल हुए थे. उर्म‍िला मातोंडकर ने आर्यन की रिहाई तक 28 दिनों की इस पूरी प्रक्रिया में शाहरुख खान के धैर्यपूर्ण व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी है.

उर्म‍िता ने ट्वीट किया- 'इंसान की असल‍ियत मुश्क‍िल समय पर बाहर आती है. शाहरुख खान ने इन सबसे ज्यादा दबाव वाले समय में जिस तरह की गर‍िमा, ग्रेस, पर‍िपक्वता और ताकत दिखाई है उसपर सच में हैरान हूं. आपके जैसा कलीग पाकर गर्व महसूस करती हूं. आप 'The Best' हैं. ऊपरवाले का आशीर्वाद रहे.'

Person's true character is revealed in tough times. Truly amazed at the dignity, grace,maturity n strength @iamsrk has shown in d most trying n pressurizing times. Proud to have you as my colleague. U remain absolutely the Best!! Much love. God bless 🙌🙏😇 — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) October 30, 2021

जेल से रिहा होने के बाद आर्यन खान का ढोल नगाड़ों के साथ 'मन्नत' में स्वागत हुआ. उनकी इस जोरदार स्वागत पर कमाल राश‍िद खान (KRK) ने लिखा- 'जिस तरह से आज लोगों ने मन्नत के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर #AryanKhan के आने का स्वागत किया, उससे ये साबित हो गया, कि आर्यन कोई फिल्म करने से पहले ही स्टार बन चुका है!'

गुरुवार को जब हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत को पास किया, तब बॉलीवुड के कई सेल‍िब्रिटीज ने खुशी जताई थी. सोनू सूद ने ट्वीट किया- 'समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरुरत नहीं पड़ती है.' आर माधवन ने लिखा- शुक्र है.. एक पिता के नाते मैं बहुत राहत‌ महसूस कर रहा हूं. भगवान करे सब ठीक और पॉजिटिव हो. सुचित्रा कृष्णमूर्त‍ि ने लिखा- सुनकर अच्छा लग रहा है कि आर्यन को बेल मिल गई है. सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन से रिक्वेस्ट है कि एनसीबी रेड और उनके तरीके की जांच हो. यूं‌ लीगल पावर का इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। — sonu sood (@SonuSood) October 28, 2021

Thank god . As a father I am So relieved .. … May all good and positive things happen. — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) October 28, 2021

Glad to hear #AryanKhanBail has been granted. Request a central investigation into the conduct of #NCBRaids & arresting officer #SameerWakhede. Legal Powers shld not be abused for personal gain 🙏 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) October 28, 2021

संजय गुप्ता: मैं खुश हूं कि आर्यन को बेल मिली है, लेकिन गुस्सा इस बात का भी है कि एक जवान बच्चे को 25 दिन के लिए जेल में रखा गया. इस सिस्टम को बदलने की जरुरत है. भगवान तुम्हें खुश रखे और स्ट्रॉन्ग बनो आर्यन.. हंसल मेहता ने ट्वीट किया- मैं आज रात पार्टी करना चाहता हूं.

I’m very happy that Aryan Khan has gotten bail but also very upset with a system that kept a young man behind bars for more than 25 days for something he never did.

God bless you and be strong Aryan Khan. — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) October 28, 2021

Finally Bombay High Court has done justice with #AryanKhan! He should remember, Ki Jab Bhi Kuch Bura Hota Hai, Toh Kuch Acche Ke Liye Hota Hai. This 26 days bad experience will make him more strong to face the future life. — KRK (@kamaalrkhan) October 28, 2021

So if It just took Mukul Rahtogi’s argument, to get bail for Aryan , does it mean his earlier lawyers were so incompetent that he had to spend so many days in jail needlessly? — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 28, 2021

केआरके ने भी आर्यन की जमानत पर पॉज‍िट‍िव रिएक्शन दिया था. उन्होंने लिखा- आज बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने कहा है, उन्हें महाराष्ट्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है. तो उनके केस को सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए. डियर समीर जब आपको इन पर यकीन नहीं है, तो हमें भी आप पर भरोसा नहीं है. धन्यवाद. रामगोपाल वर्मा ने लिखा- तो यह केवल मुकुल रोहतगी हैं, जिन्होंने इस बहस में जीत कर आर्यन को बेल दिलवाई है. तो इसका मतलब यह है कि इतने समय से जो वकील थें, वे इस लायक नहीं थे. बिना वजह आर्यन इतने दिनों जेल में रहा.