आर्यन खान की होगी मन्नत वापसी, ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स सुबह 5.30 बजे खोला गया

एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जेल से मुक्ति मिल सकती है. सुबह 5.30 बजे ही ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स खोल दिया गया है. कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा. पहले तो आर्यन को शुक्रवार को ही छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन बेल ऑर्डर अधिकारियों तक नहीं पहुंचा ज‍िस कारण उन्हें एक रात और जेल में बितानी पड़ी. अब आज शाहरुख के बेटे आर्यन की घर वापसी होने जा रही है.

रिहाई में इस कारण लग सकता है थोड़ा वक्त

आर्यन खान को जमानत की प्रक्रिया पूरी ना हो पाने की वजह से शुक्रवार रात भी आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ेगी. जेल के उच्च अधिकारियों की मानें तो आर्यन शन‍िवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच जेल से बाहर निकल सकते हैं. मगर ऐसा तभी मुमक‍िन है जब रिलीज ऑर्डर टाइम पर मिल जाएगा. साथ ही इस पर भी निर्भर करता है कि आर्थर रोड जेल के जमानत बॉक्स में कितने रिलीज ऑर्डर पेंडिंग हैं. अगर पहले से ज्यादा रिलीज ऑर्डर्स हैं तो थोड़ा वक्त लग सकता है और अगर कम रिलीज ऑर्डर हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा.

Mumbai | Jail officials opened the bail box outside Arthur Road Jail at about 5:30 am today to gather bail orders. A physical copy of Aryan Khan's bail release order was also kept inside, yesterday.



Aryan will be released this morning, in connection with drugs-on-cruise-case. pic.twitter.com/Kb8JCjeAHf