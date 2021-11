शाहरुख के बेटे के‍ लिए जूही चावला की दुआ- भगवान तुम्हें तकलीफों से बचाए

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का आज जन्मदिन है. जेल से वापस आने के बाद आर्यन लो प्रोफाइल लाइफ स्टाइल प्रीफर कर रहे हैं. इस साल जन्मदिन के मौके पर आर्यन व उनके परिवार ने किसी तरह की प्लानिंग नहीं की है.

वहीं सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स आर्यन को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और आने वाले समय में उनकी रक्षा की दुआ कर रहे हैं. इस बीच आर्यन खान की बेल गांरटर बनीं जूही चावला ने भी अनोखे अंदाज में आर्यन को बधाई दी है.

अनोखे अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

जूही ने आर्यन को विश करने के लिए ट्विटर का साहारा लिया है और काफी अनोखे तरीके से जन्मदिन की बधाई भी दी है. जूही ने आर्यन समेत अपने बच्चों की थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है. प्यारा सा कैप्शन लिखने के साथ ही एक वचन भी लिया है. तस्वीर को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह डिज्नीलैंड टूर के दौरान खिंचवाई गई हैं. जहां जूही और शाहरुख के बच्चे मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को देखकर पहचान पाना मुश्किल है.

Happy Birthday Aryan !

Our wishes in all these years remain the same for you, may you be eternally blessed , protected and guided by the Almighty. Love you .⭐️🌟💕💕😇😇🙏🏻🙏🏻500 trees pledged in your name .🙏🌴🌟 Jay, Juhi , Jahnavi , Arjun and all ours . pic.twitter.com/ogCMNKH29X