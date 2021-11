Sooryavanshi box office collection Day 7: 200 करोड़ के करीब सूर्यवंशी, रिकॉर्ड कमाई का सिलसिला जारी

रोहित शेट्टी की एक्शन एंटरटेनर फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस नबंर्स को फिर से ट्रेंड में ला दिया है. फिल्म की धुआंधार कमाई का सिलसिला जारी है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 200 करोड़ के कलेक्शन के बेहद नजदीक है. 6 दिन में सूर्यवंशी ने वर्ल्डवाइड 174 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं घरेलू मार्केट में 112.36 करोड़ कमाए हैं.

200 करोड़ के करीब पहुंची सूर्यवंशी

ट्रेड एनालिस्ट Manobala Vijayabalan ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं. जिसमें बताया कि फिल्म ने अब तक 6 दिनों में कुल 174.65 करोड़ की कमाई की है. छठे दिन मूवी ने 16.95 का कारोबार किया है. बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी कॉम्पिटिशन के सूर्यवंशी आगे निकल रही है. अगर फिल्म की कमाई की यही रफ्तार जारी रही तो ये जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी.

Aryan Khan Birthday: आर्यन खान के बर्थडे पर बहन सुहाना की पोस्ट, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर



#Sooryavanshi WW Box Office



Day 1 - ₹ 39.50 cr

Day 2 - ₹ 37.26 cr

Day 3 - ₹ 39.92 cr

Day 4 - ₹ 21.89 cr

Day 5 - ₹ 19.13 cr

Day 6 - ₹ 16.95 cr

Total - ₹ 174.65 cr#AkshayKumar #KatrinaKaif #RanveerSingh #AjayDevgn

150 करोड़ क्लब में होगी सूर्यवंशी की एंट्री

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी सूर्यवंशी अच्छे नंबर्स के साथ परचम लहरा रही है. वर्ड माउथ की वजह से फिल्म को अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है. वीकडेज में भी फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर मजबूती के साथ बनी हुई है वो काबिले तारीफ है. भारत में सूर्यवंशी ने शुक्रवार को 26.29 करोड़, शनिवार को 23.85 cr, रविवार को 26.94 cr, सोमवार को 14.51 cr, मंगलवार को 11.22 cr, बुधवार को 9.55 cr का कलेक्शन किया. जल्द फिल्म 150 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है.

निखिल जैन संग विवादित शादी पर Nusrat Jahan ने तोड़ी चुप्पी, 'उन्होंने मेरी शादी के लिए पैसे नहीं दिए'



#Sooryavanshi packs a STRONG NUMBER on Day 6… Good word of mouth + lack of major #Hindi film this Fri gives it a chance to score in Week 2… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr, Mon 14.51 cr, Tue 11.22 cr, Wed 9.55 cr. Total: ₹ 112.36 cr. #India biz. pic.twitter.com/F5U16NUbq2