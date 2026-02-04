scorecardresearch
 
'मां आपसे जल्द मिलूंगा', अर्जुन कपूर की पोस्ट का सुशांत राजपूत की आख‍िरी पोस्ट से कनेक्शन, फैन्स परेशान

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने इंस्टा पर मां को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा है. उन्होंने मां से जल्द मिलने की बात कही. एक्टर का कैप्शन पढ़कर यूजर्स थोड़ा टेंशन में आ गए हैं. उनकी पोस्ट को सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी इंस्टा पोस्ट से जोड़ा जा रहा है.

अर्जुन कपूर ने बढाई फैंस की टेशन (Photo: Instagram @arjunkapoor)
बॉलीवुड के हैंडसम हंक अर्जुन कपूर अपनी मां के कितने करीब थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है. कई मौकों पर एक्टर मां के लिए अपना प्यार जता चुके हैं. अर्जुन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए ये भी बताया है कि मां के बिना उनके जीवन में जो खालीपन है वो कभी नहीं भरा जा सकता. एक्टर ने इंस्टा पर मां की बर्थ एनिवर्सरी पर खास पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया. लेकिन अर्जुन की ये पोस्ट दूसरी वजह से चर्चा में आ गई है.

अर्जुन की पोस्ट देख हैरान यूजर्स
एक्टर की ये पोस्ट मां के लिए उनके प्यार और तड़प को ही नहीं दिखाती, बल्कि एक्टर के जख्मों को भी कुरेदती है. अपनी पोस्ट में अर्जुन ने जिंदगी के बेरहम होने की बात लिखी है. वो लिखते हैं- हैप्पी बर्थडे मां, आज मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं. जिंदगी मुझ पर हमेशा ही बेरहम रही है लेकिन कोई बात नहीं...मैं इन चुनौतियों का डटकर सामना कर फिर से उठा हूं. क्योंकि आपने मुझे सिखाया है कैसे मुश्किलों का डटकर सामना करना है. कैसे इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको ग्रेसफुल और डिग्निटी को मैंटेन करना है. हम इस सफर में साथ रहेंगे, आप और मैं. मैं आपसे जल्द ही दोबारा मिलूंगा. एक दिन हम आपका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे. आपका प्यारा बेटा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)

एक्टर की ये पोस्ट पढ़ने के बाद यूजर्स थोड़ा हैरान हैं. पोस्ट की लाइन- ''आपसे जल्द ही दोबारा मिलूंगा'', लोगों को खटक रही है. फैंस का दावा है एक्टर किसी बात से परेशान हैं. वहीं कईयों ने अर्जुन की पोस्ट को सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी इंस्टा पोस्ट से कनेक्ट किया है. सुशांत की 3 जून 2022 की आखिरी इंस्टा पोस्ट उनकी मां के नाम थी. सुशांत ने अर्जुन की तरह मां के साथ अपनी कोलाज फोटो पोस्ट की थी.

मां को कैप्शन डेडिकेट करते हुए सुशांत ने लिखा था- धुंधला अतीत आंसू बनकर बह रहा है. अधूरे सपने मुस्कान की एक चाप तराशते हुए, एक अस्थायी जीवन, इन दोनों के बीच समझौता करा रहा है... मां. सुशांत भी अपनी स्वर्गीय मां के करीब थे. अक्सर उनकी याद में पोस्ट लिखते थे. एक्टर ने 14 जून 2020 को सुसाइड किया था. 

आसान नहीं रही अर्जुन की जर्नी
इंटरनेट पर यूजर्स सुशांत की पोस्ट का जिक्र करते हुए अर्जुन की चिंता कर रहे हैं. स्टारकिड होने के बावजूद अर्जुन की लाइफ आसान नहीं रही है. बचपन में बढ़े वजन, पेरेंट्स के बीच टेंशन-उनके तलाक से वो परेशान रहे. फिर मां को खोना. पर्सनल फ्रंट पर परेशानियों से डील कर रहे अर्जुन ने इंडस्ट्री में कदम रखा. लेकिन उनके खाते में हिट कम और फ्लॉप ज्यादा आईं. सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और मीम्स के वो फेवरेट हैं. उनका हालिया फिल्में पिटी हैं. वर्कफ्रंट पर वो पिछली बार फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में दिखे थे. उनके अगले प्रोजेक्ट की कोई जानकारी नहीं है. बीते दिनों उनका गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा संग भी ब्रेकअप हुआ है. दोनों लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं.

वहीं अर्जुन की मां मोना का 48 साल की उम्र में निधन हो गया था. वो कैंसर और हाईपरटेंशन से जूझ रही थीं. बोनी कपूर संग उनकी शादी हुई थी. लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला. 1983 में शादी और 1996 में उनका तलाक हो गया था. बोनी और मोना के दो बच्चे हैं, अर्जुन और अंशुला. भाई अर्जुन की तरह अंशुला भी अक्सर मां को याद करती हैं. 
 

