'एक युग का अंत', अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, फैसले से हैरान सेलेब्स, फैंस के नहीं रुके आंसू

म्यूजिक इंडस्ट्री में इस समय हलचल मची हुई है. सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को ऐलान किया कि वे प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो रहे हैं. इस ऐलान ने म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक को सदमा पहुंचाया. कई कलाकारों ने सिंगर के इस फैसले पर अविश्वास जताया है. रैपर बादशाह और सिंगर बी प्राक सहित कई आर्टिस्ट ने अरिजीत को दिल से दुआ दी और खुद को उनका फैन बताया.

अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फैंस और फॉलोअर्स के साथ यह खबर शेयर की थी. जैसे ही घोषणा लाइव हुई, संगीत और मनोरंजन जगत के कई प्रमुख नामों ने कमेंट सेक्शन में हैरानी जताई और इस अचानक आई खबर को स्वीकार करने में मुश्किल महसूस की. रैपर बादशाह ने सिर्फ तीन शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने लिखा, 'सदियों में एक'.

सेलेब्स ने बताया सबसे फेवरेट

सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक ने लिखा, 'यह सुनकर पूरी तरह खो गया हूं….मैं समझ नहीं पा रहा लेकिन आपके फैसले का सम्मान करता हूं. बस इतना जान लो कि मैं था, हूं और हमेशा अरिजीत सिंह का फैन रहूंगा. अगर यही स्थिति है, तो कोई गलती न समझना कि फिल्म म्यूजिक आपके बिना कभी वैसा नहीं रहेगा मेरे भाई. आपके युग में जन्म लेने के लिए आभारी हूं.'

बी प्राक ने कमेंट किया, 'जिंदगीभर आपका फैन रहूंगा.' जबकि एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने कमेंट सेक्शन में कई रोते हुए इमोजी शेयर किए. एबीसीडी फेम एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलिब ने लिखा, 'कलात्मक स्वतंत्रता. कितनी खूबसूरत चीज है. बधाई हो. आगे क्या आने वाला है, इसकी उत्सुकता है.'

तंजानियाई कंटेंट क्रिएटर किली पॉल ने भी अरिजीत के पोस्ट पर कमेंट किया. उन्होंने लिखा, 'वाह (हार्ट ब्रेक इमोजी) आपकी आवाज के बिना ब्लॉकबस्टर मूवी…कल्पना भी नहीं कर सकता. लेकिन ऑल द बेस्ट सर और हम आपके सोलो गानों का इंतजार कर रहे हैं.' म्यूजिशियन और वायरल कंटेंट क्रिएटर यशराज मुखाते ने रिएक्ट करते हुए कहा, 'अब लगता है हमें कुछ क्रेजी इंडी म्यूजिक मिलने वाला है.' एक्टर अली गोनी ने फैंस की हैरानी को भावुक अपील के साथ व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'नो ब्रो प्लीज नो.'

फैंस के नहीं रुक रहे आंसू

सेलेब्स के साथ-साथ फैंस भी अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने से काफी दुखी हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ढेरों पोस्ट वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने अरिजीत की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अरिजीत पहले अपने गानों से रुलाते थे, अब अपनी पोस्ट से भी रुलाना शुरू कर दिया है.' दूसरे ने लिखा, 'लड़कों के टेलर स्विफ्ट ने रिटायरमेंट ले ली.' एक और ने लिखा, 'अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग छोड़ना मेरे 2026 के बिंगो कार्ड में नहीं था.' एक अन्य में लिखा, 'वो दूर चला गया पेंगुइन अरिजीत ही थे. मेनू विदा करो, मैंने जाना उस पार. बेहतरीन म्यूजिक के लिए शुक्रिया.' वहीं कई ऐसे यूजर्स भी हैं, जिन्होंने इसे एक 'युग का अंत' बताया है. बहुत से यूजर्स अरिजीत से वापस आने की गुहार भी लगा रहे हैं.

अरिजीत ने सिंह ने ली रिटायरमेंट

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को अपनी पोस्ट से सभी को चौंका दिया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर ऐलान किया कि वे प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो रहे हैं. सिंगर ने कहा कि वे अब कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे. उन्होंने लिखा था, 'हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबने मुझे सुनने वाले के रूप में इतना प्यार दिया. मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.'

पिछले एक दशक में अरिजीत सिंह ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली आवाजों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई है. वे 2013 में फिल्म 'आशिकी 2' के गाने 'तुम ही हो' से रातों रात मशहूर हो गए थे. इसी गाने ने उन्हें हर घर में पहचान मिली. बाद में उन्होंने 'चन्ना मेरेया', 'फिर भी तुमको चाहूंगा', 'कबीरा', 'गेरुआ', 'जान निसार', 'कलंक टाइटल ट्रैक' और हाल ही में धुरंधर से 'गहरा हुआ' जैसे कई चार्ट-टॉपिंग हिट गानों को गाया. 'बिनते दिल' और 'केसरिया' गाने के लिए सिंगर ने दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स भी जीते.

