जिस आइकॉनिक सिंगर से इंस्पायर हैं Arijit Singh, उसी की जगह लेकर पहली बार किया था धमाका!

एक पूरी जेनरेशन के लिए हार्टब्रेक और रोमांस की आवाज बन चुके सिंगर अरिजीत सिंह ने अनाउंस किया है कि वो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं. अरिजीत ने जबसे सोशल मीडिया पर अपना ये फैसला अनाउंस किया है, तभी से उनके फैन्स शॉक में हैं. बॉलीवुड फिल्मों के प्लेबैक गानों से ही अरिजीत को पहली बार पहचान मिली थी. ये फिल्मी गाने ही उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म म्यूजिक एल्बम से अरिजीत ने पहली बार तगड़ा धमाका किया था, उसमें उन्होंने उसी सिंगर को रिप्लेस किया था, जिसे वो अपना आइडल मानते हैं?

इस लेजेंड सिंगर को अपना आइडल मानते हैं अरिजीत सिंह

अरिजीत सिंह जब बॉलीवुड सीन में आए तो सोनू निगम, शान और केके जैसे नाम बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक में टॉप पर होते थे. अरिजीत ने इन सिंगर्स के लिए हमेशा अपना प्यार और सम्मान जाहिर किया है. पर इनमें से केके के लिए अरिजीत का दिल थोड़ा ज्यादा जोर से धड़कता रहा है.

2013 के एक पुराने इंटरव्यू में अरिजीत ने खुद को ‘केके का सबसे बड़ा फैन’ कहा था. दूसरे कई इंटरव्यूज़ में भी वो खुद को केके से बहुत इंस्पायर बताते रहे हैं. अरिजीत और केके का कनेक्शन भी बहुत तगड़ा रहा है. ये तो सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह का नाम पहली बार म्यूजिक रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल’ से सामने आया था. मगर लोगों को ये बात कम याद रहती है कि अरिजीत के फेवरेट सिंगर केके, इस शो पर जज भी थे.

मई 2022 में केके के अचानक निधन ने लोगों को शॉक कर दिया था. जून 2022 में एक लाइव परफॉर्मेंस में अरिजीत ने केके को म्यूजिकल ट्रिब्यूट देते हुए उनके कुछ गाने भी गाए थे. इसी परफॉर्मेंस के बीच उन्होंने केके को याद करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बताया था. 2023 में भी अपने कई कॉन्सर्ट्स में अरिजीत ने केके को याद किया था. मगर इसी को किस्मत का खेल कहते हैं— जिस केके के लिए अरिजीत के दिल में इतना प्यार था, उन्हीं को रिप्लेस करके उन्हें पहली बार वो शानदार फेम मिला था, जो लोगों की जिंदगी बदल देता है.

अरिजीत से पहले केके ने रिकॉर्ड किए थे ‘आशिकी 2’ के गाने

बॉलीवुड लवर्स में केके का अपना एक अलग दर्जा है. सोनू निगम या अरिजीत सिंह बेशक दमदार सिंगर हैं, लेकिन केके के गाने एक कल्ट हैं. चाहे ‘यारों’ हो, या ‘तड़प तड़प के’, या फिर ‘अलविदा’ और ‘आंखों में तेरी’ जैसे जबरदस्त पॉपुलर गाने. इसलिए ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि डायरेक्टर मोहित सूरी ने अपनी म्यूजिकल हिट ‘आशिकी 2’ (2013) के गाने पहले केके की आवाज में रिकॉर्ड किए थे. लेकिन बाद में मोहित ने उन्हें रिप्लेस करके अरिजीत सिंह से ये गाने रिकॉर्ड करवाए थे.

मोहित सूरी ने बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें केके की आवाज तो अच्छी लगती ही थी. केके के साथ उन्होंने ‘क्या मुझे प्यार है’ जैसे गाने भी किए थे. लेकिन उन्हें लगा कि केके की आवाज एक जेनरेशन पहले वाले एक्टर्स जैसे इमरान हाशमी के साथ ज्यादा सूट करती है. जबकि ‘आशिकी 2’ में उनके हीरो यंग एक्टर आदित्य रॉय कपूर थे. इसलिए मोहित एक नए एक्टर के साथ गानों में भी नई आवाज चाहते थे.

उन्होंने बहुत सारे यंग सिंगर्स के ऑडिशन लिए, मगर उन्हें कोई इस लायक नहीं लगा. फाइनली किसी ने मोहित को अरिजीत की आवाज सुनाई और तब उन्हें लगा कि उन्हें यही आवाज गानों में चाहिए. मोहित ने कहा था, “मैं अरिजीत नाम के लड़के को खोजने में पागलों की तरह जुट गया था.”

अरिजीत की आवाज में जब ‘तुम ही हो’ पहली बार लोगों के सामने पहुंचा तो लोग इस नए सिंगर के लिए क्रेज़ी हो चुके थे. तब तक ‘मर्डर 2’ के ‘फिर मोहब्बत’ और ‘एजेंट विनोद’ के ‘राब्ता’ गानों में लोग अरिजीत की आवाज सुन तो चुके थे, मगर उनके जादू में नहीं डूबे थे.

‘आशिकी 2’ के गानों से अरिजीत ने वो जादू बुनना शुरू किया, जिसमें आज भी बॉलीवुड फैन्स खोए हुए हैं. हालांकि फिल्म के म्यूजिक एल्बम में 'पिया आए ना' गाना मोहित ने केके की आवाज में ही रहने दिया. अरिजीत सिंह प्लेबैक छोड़कर इंडिपेंडेंट म्यूजिक में तो रहेंगे ही. मगर सच यही है कि उनकी आवाज के जादू को सबसे लंबे समय तक उनके गाए फिल्मी गाने ही जिंदा रखेंगे.

