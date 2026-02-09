प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद स्टेज पर लौटे अरिजीत सिंह, देखकर इमोशनल हुए फैंस, बोले- नर्वस हूं...

सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद कोलकाता में अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस दी है. सोशल मीडिया पर सिंगर के वीडियो वायरल हैं. कॉन्सर्ट में अरिजीत के साथ सितार वादक अनुष्का शंकर भी मौजूद थीं. अरिजीत और अनुष्का की जुगलबंदी ने फैंस का दिन बना दिया है. अनुष्का के शो में अरिजीत सिंह गेस्ट परफॉर्मर थे.
स्टेज पर अरिजीत, क्रेजी हुए फैंस
अरिजीत को देखते ही फैंस क्रेजी हो गए. जैसे ही अनुष्का ने अरिजीत को स्टेज पर इनवाइट किया लोग जोर-जोर से चिल्लाने लगे. सिंगर ने भी फैंस का दिल नहीं तोड़ा. स्टेज पर आने के बाद अरिजीत ने थोड़ी देर के लिए जनता से बात की. उन्होंने कहा- मैं नर्वस हूं. मुझे यहां पर बुलाने के लिए शुक्रिया. अनुष्का, अरिजीत ने बिक्रम घोष के साथ मिलकर सॉन्ग 'माया भोरा राती' गाया. ये गाना बंगाली ट्रैक है, जिसे लक्ष्मी शंकर ने गाया था. इसे दिवंगत सितार वादक पंडित रवि शंकर ने कंपोज किया था. परफॉर्मेंस के बाद, अरिजीत ने बताया कि वो अनुष्का के घर गए थे, जहां उन्होंने साथ मिलकर एक गाना कंपोज किया था.
अरिजीत की परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी. इंटरनेट पर फैंस ये क्लिप देखकर इमोशनल हो रहे हैं. किसी ने लिखा- हैप्पी और हार्टब्रोकन दोनों हूं. यूजर ने कहा- ऐसा लग रहा है जैसे मैं अरिजीत को लंबे समय के बाद सुन रही हूं. शख्स ने कहा- अरिजीत, हमने आपकी आवाज को मिस किया. ये परफॉर्मेंस देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं.
दूसरी तरफ, अरिजीत ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया गाना भी रिलीज किया है. गाने का नाम है 'ओ शिव मेरे'. शिव की भक्ति से भरा ये गाना फैंस को पसंद आया है. गाने को मंदीप पंघल ने कंपोज किया है.
मालूम हो, सिंगर ने 27 जनवरी को इंस्टा पर पोस्ट लिखकर प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने का ऐलान किया था. उनके मुताबिक, वो म्यूजिक नहीं छोड़ रहे हैं. इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर काम करेंगे. उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला किसी एक घटना को सोचकर नहीं लिया, इस फैसले के कई फैक्टर्स हैं. ये उनका खुद का फैसला है. उनका कहना था वो जल्दी बोर हो जाते हैं. वो दूसरा म्यूजिक ट्राई करना चाहते हैं ताकि जी सकें. उन्होंने कहा था- मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर मोटिवेशन पाना चाहता हूं.