बॉलीवुड कपल परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह लगभग चार दशकों से साथ हैं. भले ही उनके रास्ते में ढेर सारी चुनौतियां आई, लेकिन दोनों ने इन सभी का डटकर सामना किया. दोनों अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करते हैं. इन दिनों अर्चना के यूट्यूब चैनल के जरिए दोनों अपने प्यार, शादी, घर से भागने और शादी के बाद घर चलाने और करियर में आई परेशानियों को याद कर रहे हैं.

लेटेस्ट वीडियो में दोनों ने शुरुआती सालों के मुश्किल दौर को याद किया, जिसमें बिजनेस फेल होना, करियर में बड़े बदलाव और लोगों का उनके फेल होने पर दांव लगाना शामिल था. परमीत का अर्चना से सात साल छोटा होना भी उनकी मुश्किलों को बढ़ाता था. एक्ट्रेस ने शादी तब की जब परमीत बिजनेस में फेल हो चुके थे और डिप्रेशन से गुजर रहे थे.

डिप्रेशन में थे परमीत सेठी

नई यूट्यूब सीरीज 'प्यार दोस्ती है' के दूसरे एपिसोड में परमीत और अर्चना ने बैठकर बताया कि पैसे और फाइनेंशियल मुश्किलों ने उनके रिश्ते को कैसे आकार दिया. परमीत से मिलने के शुरुआती दिनों को याद करते हुए अर्चना ने कहा, 'आज की जेन जी की भाषा में कहें तो आप एक रेड फ्लैग थे. लोग ऐसे लड़कों को रेड फ्लैग कहते हैं जो कमाते नहीं या सेटल नहीं हैं. एक लड़के के लिए लड़की का बड़ा होना भी रेड फ्लैग था. हमारे पंडितजी ने कहा था, 'कुंडली देखकर तो मैं आपको शादी न करने की सलाह देता.' उन्होंने कहा कि शुरुआती सालों में आप दोनों ने बहुत कुछ झेला होगा.'

परमीत ने पंडित की बात से सहमति जताई और कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि अर्चना उनके साथ रुकीं. वो भी तब जब उन्होंने बिजनेस खो दिया था और उसमें लगाई सारी पूंजी डूब गई थी. एक्टर ने कहा, 'मैंने एक्सपोर्ट गारमेंट बिजनेस शुरू किया था, यूरोप से कुछ अच्छे ऑर्डर मिले थे. मैंने बैंगलोर में फैक्ट्री लगाई थी, सब ठीक चल रहा था. लेकिन अचानक सारे ऑर्डर कैंसल हो गए. सभी बड़े ब्रांड्स को नुकसान हुआ और मेरे लिए सब कुछ ढह गया. मुझे याद है, मैं STD बूथ से आपको फोन कर रहा था और रो रहा था. मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया था. मैंने पूछा था, 'मैं क्या करूं?' आपने बस इतना कहा, 'वापस आ जाओ.' आपने वो सपोर्ट दिया जो बहुत कम लोग दे पाते.'

अर्चना को देख लिया था बड़ा फैसला

परमीत ने आगे कहा, 'उस समय मैं पूरी तरह डिप्रेशन में था, बिस्तर से उठता ही नहीं था. मुझे याद है, आपके एक प्रोड्यूसर आए थे और आपने उन्हें कहा, 'चेक छोड़ जाओ, अगर पास हुआ तभी मैं शूटिंग के डेट्स दूंगी.' वो देखकर मैंने सोचा, 'ये तो काफी अच्छा बिजनेस है.' मेरे बिजनेस में पैसे महीनों बाद आते थे, वो भी अगर आएं तो. मुझे एहसास हुआ कि ये (एक्टिंग) वो बिजनेस है जहां खुद को बेचना पड़ता है, और मुझे ये आता था. इसलिए मैंने एक्टर बनने का फैसला किया.'

अर्चना ने परमीत की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, 'मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि मेरी सारी मुश्किलें फाइनेंशियल ही रहें. क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से डील किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चला जाए या किसी को कुछ हो जाए तो क्या होता है? आज भी मैं यही चाहती हूं. हाल ही में हमें बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ था, और आपने मुझसे कहा, 'तुमने तो यही मांगा था.' लेकिन उस समय मैंने कहा, 'बिट्टू (परमीत), ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. कम से कम हम दोनों साथ तो हैं.''

अर्चना पूरन सिंह ने माना कि उन्हें परमीत सेठी के एक्टर बनने के आइडिया से ज्यादा खुशी नहीं हुई थी. परमीत ने बीच में टोका और कहा, 'आपने मुझसे कहा था, 'मुझे स्ट्रगलिंग बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए.'' अर्चना ने हामी भरी और कहा, 'मैंने सोचा था कि आप एक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आप बहुत इंट्रोवर्टेड थे. आप मजाक भी नहीं करते थे, ये मेरी सीमित सोच थी. अगर मुझे लगता कि आपके अंदर टैलेंट है, तो मैं कभी मना नहीं करती. लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मेरी नहीं सुनी. मुझे कभी ये नहीं लगा कि आप कमाते नहीं हैं, क्योंकि मैं सोचती थी, 'मैं तो कमा रही हूं, तो क्या प्रॉब्लम है?' वो सोच थी कि लड़का कमाए या लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ता.'

