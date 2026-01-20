scorecardresearch
 
रहमान के सपोर्ट में आया बेटा, ट्रोल्स को याद कराया वो वक्त जब म‍िला था नेशनल अवॉर्ड

रहमान के बेटे एआर अमीन ने सोशल मीडिया पर अपने पिता का बचाव करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने देश को कितनी बार गर्व करने का मौका दिया है. अमीन और उनकी बहनों खतीजा और रहीमा रहमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पुरानी वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं. सभी ने अपने पिता एआर रहमान का समर्थन किया है.

रहमान के साथ बेटे एआर अमीन (Photo: Instagram/@arrameen)
रहमान के साथ बेटे एआर अमीन (Photo: Instagram/@arrameen)

म्यूजिशियन एआर रहमान के एक इंटरव्यू में दिए गए बयानों को लेकर विवादों में बने हुए हैं. रहमान को बॉलीवुड में 'सांप्रदायिकता' के बारे में बड़ी बात काही थी. साथ ही विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को 'विभाजनकारी' बताया था. उनके इन बयानों की इंटरनेट पर आलोचना हो रही है. इस आलोचना के बीच म्यूजिक कम्पोजर ने सफाई देते हुए एक वीडियो पोस्ट की. अब रहमान के बेटे एआर अमीन ने सोशल मीडिया पर अपने पिता का बचाव करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने देश को कितनी बार गर्व करने का मौका दिया है.

बेटे ने शेयर की पीएम मोदी की वीडियो

अमीन और उनकी बहनों खतीजा और रहीमा रहमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पुरानी वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं. सभी ने अपने पिता एआर रहमान का समर्थन किया है. एक वीडियो में रहमान को क्रिकेट स्टेडियम में भारी भीड़ के सामने हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता है. यहां स्पीकर पर उनका ऑस्कर विनर गाना 'जय हो' बज रहा है. इसके अलावा अमीन ने पिता रहमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तस्वीर भी शेयर की है. इसमें रहमान, राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार रिसीव कर रहे हैं.

रहमान के बेटे एआर आमीन की इंस्टा स्टोरी (Screengrab)

अमीन ने रहमान के कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन के साथ परफॉर्म करने की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं. एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिख रहे हैं कि 'चाहे एआर रहमान का संगीत हो या राजामौली की कहानी कहने की कला, यह भारतीय संस्कृति की आवाज बन गई है और दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिल जीत चुकी है.'

बड़ी बेटी ने आलोचकों को बताया जहरीला

रहमान की छोटी बेटी खतीजा ने भी वही वीडियो और तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की हैं. तो बड़ी बेटी रहीमा ने नोट्स पोस्ट किए, जिसमें लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बहस करने के लिए आड़े हाथों लिया गया. एक नोट में रहीमा ने लिखा, 'लोगों के पास भगवद्गीता, कुरान या बाइबल पढ़ने का समय नहीं है- वे पवित्र ग्रंथ जो प्रेम, शांति, अनुशासन और सत्य सिखाते हैं. लेकिन उनके पास एक-दूसरे से बहस करने, मजाक उड़ाने, उकसाने, गाली देने और अपमान करने के लिए सारा समय है.'

नोट में आगे लिखा है, 'यह धर्म नहीं है. यह अंधा समाज, आधी-अधूरी शिक्षा, जहरीली राजनीति और टूटी-फूटी परवरिश ने पैदा किया है. एक ऐसी पीढ़ी जो इंसानियत से ज्यादा नफरत के प्रति वफादार है.' एक दूसरे नोट में उन्होंने लिखा, 'भगवद्गीता और कुरान लाइब्रेरी में कभी नहीं लड़ते. लेकिन विडंबना यह है कि उनके ऊपर लड़ने वाले वे लोग हैं जो कभी लाइब्रेरी गए ही नहीं.'

रहमान की बड़ी बेटी रहीमा की इंस्टा स्टोरी (Screengrab)

साथ ही रहीमा ने नायला अल खजा नाम की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कहानी को भी शेयर किया है. UAE की पहली फिल्म डायरेक्टर नायला ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट में बताया है कि एक आउटसाइडर के तौर पर रहमान संग काम करने का उनका एक्सपीरिएंस कैसा था.

रहमान को बॉलीवुड में 'सांप्रदायिकता' और फिल्म 'छावा' को लेकर बयानों के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने अपनी सफाई में एक वीडियो शेयर की थी. इसमें सिंगर ने कहा, 'संगीत हमेशा से मेरी संस्कृति से जुड़ने, उत्सव मनाने और सम्मान करने का माध्यम रहा है. भारत मेरा प्रेरणा स्रोत, मेरा शिक्षक और मेरा घर है. मुझे समझ आया है कि कभी-कभी इरादों को गलत समझ लिया जाता है. लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा संगीत के माध्यम से उत्थान, सम्मान और सेवा करना रहा है. मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी सच्चाई महसूस की जाएगी.'

---- समाप्त ----
