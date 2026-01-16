'मुस्लिम हूं मगर सुनी है रामायण, बोले ए आर रहमान, बताया फिल्म में काम का एक्सपीरियंस

ऑस्कर विनर म्यूजिक कम्पोजर एआर रहमान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. एक इंटरव्यू में रहमान ने अपने करियर और धार्मिक विश्वास को लेकर कई सारी बातें कीं. रहमान ने नीतेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में हंस जिम के साथ म्यूजिक कंपोज करने पर भी बात की. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना कम हुआ है. इसकी वजह इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति है.

और पढ़ें

रामायण पर क्या बोले रहमान

बीबीसी एशियन के यूट्यूब चैनल पर रहमान से पूछा गया कि क्या उनके धार्मिक विश्वास ने रामायण में एल्बम कंपोज करने में भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा हूं. हर साल रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई जाती थीं, तो मुझे स्टोरी पता है. ये कहानी इंसान की नेकी, ऊंचे आदर्शों और उन सबके बारे में है. लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी अच्छी चीजों को महत्व देता हूं, चाहे कहीं से भी सीखें.

रहमान आगे कहते हैं कि पैगंबर ने कहा है कि ज्ञान अनमोल है, चाहे राजा से मिले, भिखारी से, अच्छे काम से या बुरे से. इससे भागना नहीं चाहिए. हमें छोटे मन से और स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए. जब हम ऊंचे उठते हैं, तो चमकते हैं, वो चमक फैलाते हैं, और ये बहुत जरूरी है. मुझे पूरे प्रोजेक्ट पर गर्व है, क्योंकि ये भारत से दुनिया तक प्यार के साथ जा रहा है. हंस जिमर यहूदी हैं, मैं मुसलमान हूं, और रामायण हिंदू ग्रंथ है.

Advertisement

जिमर के साथ क्यों लिया था लंबा ब्रेक

रहमान से पूछा गया कि जिमर इतने सालों बाद क्यों साथ आए, जबकि जिमर लंबे समय से तैयार थे, तो रहमान ने बताया, करियर के शुरुआती दिनों में मैं अकेला और स्वतंत्र रहना चाहता था. उन्होंने मुझे रिमोट कंट्रोल में जगह दी, और ऑस्कर के लिए सुपर-बैंड में डाला. उस वक्त मैं रिलैक्स रहना चाहता था, प्रेशर नहीं लेना चाहता था. फिर नमित आए और कहा ऑफर अभी भी है, तो हम मिले. वो बहुत गर्मजोशी से मिले.

रामायण की बात करें, तो फिल्म का निर्देशन नीतेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल और इंदिरा कृष्णन जैसे सितारों से सजी है.

---- समाप्त ----