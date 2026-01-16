scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुस्लिम हूं मगर सुनी है रामायण, बोले ए आर रहमान, बताया फिल्म में काम का एक्सपीरियंस

ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने एक इंटरव्यू में अपने करियर, धार्मिक विश्वास और बॉलीवुड में राजनीति के कारण 8 साल से काम न मिलने की बात कही.

Advertisement
X
धर्म पर बोले एआर रहमान (Credit: Instagram/@arrahman)
धर्म पर बोले एआर रहमान (Credit: Instagram/@arrahman)

ऑस्कर विनर म्यूजिक कम्पोजर एआर रहमान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. एक इंटरव्यू में रहमान ने अपने करियर और धार्मिक विश्वास को लेकर कई सारी बातें कीं. रहमान ने नीतेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में हंस जिम के साथ म्यूजिक कंपोज करने पर भी बात की. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना कम हुआ है. इसकी वजह इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति है.

रामायण पर क्या बोले रहमान 
बीबीसी एशियन के यूट्यूब चैनल पर रहमान से पूछा गया कि क्या उनके धार्मिक विश्वास ने रामायण में एल्बम कंपोज करने में भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा हूं. हर साल रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई जाती थीं, तो मुझे स्टोरी पता है. ये कहानी इंसान की नेकी, ऊंचे आदर्शों और उन सबके बारे में है. लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी अच्छी चीजों को महत्व देता हूं, चाहे कहीं से भी सीखें. 

रहमान आगे कहते हैं कि पैगंबर ने कहा है कि ज्ञान अनमोल है, चाहे राजा से मिले, भिखारी से, अच्छे काम से या बुरे से. इससे भागना नहीं चाहिए. हमें छोटे मन से और स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए. जब हम ऊंचे उठते हैं, तो चमकते हैं, वो चमक फैलाते हैं, और ये बहुत जरूरी है. मुझे पूरे प्रोजेक्ट पर गर्व है, क्योंकि ये भारत से दुनिया तक प्यार के साथ जा रहा है. हंस जिमर यहूदी हैं, मैं मुसलमान हूं, और रामायण हिंदू ग्रंथ है. 

सम्बंधित ख़बरें

Visionary Yash's plan for taking indian cinema to international audience
पैन इंडिया सक्सेस के बाद यश का इंटरनेशनल प्लान... 2026 को बनाएंगे धमाकेदार!
2026 Movie Calender: Bollywood, South, Hollywood's most hyped releases of the year
2026 मूवी कैलेंडर: बॉलीवुड, साउथ, हॉलिवुड... मचेगा इन फिल्मों का भौकाल
Ranbir Kapoor
भंसाली ने 'लव एंड वॉर' को लेकर बदला प्लान, परेशान हुई 'रामायणम्' की टीम
Shahrukh Khan-Ranveer Singh
2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा भौकाल, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में
Sadhguru on unrealistic expectations from Ranbir in Ramayana, calls it unfair
'राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते', रणबीर के सपोर्ट में बोले सद्गुरु
Advertisement

जिमर के साथ क्यों लिया था लंबा ब्रेक 
रहमान से पूछा गया कि जिमर इतने सालों बाद क्यों साथ आए, जबकि जिमर लंबे समय से तैयार थे, तो रहमान ने बताया, करियर के शुरुआती दिनों में मैं अकेला और स्वतंत्र रहना चाहता था. उन्होंने मुझे रिमोट कंट्रोल में जगह दी, और ऑस्कर के लिए सुपर-बैंड में डाला. उस वक्त मैं रिलैक्स रहना चाहता था, प्रेशर नहीं लेना चाहता था. फिर नमित आए और कहा ऑफर अभी भी है, तो हम मिले. वो बहुत गर्मजोशी से मिले. 

रामायण की बात करें, तो फिल्म का निर्देशन नीतेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल और इंदिरा कृष्णन जैसे सितारों से सजी है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement