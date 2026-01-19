'साम्प्रदायिक भेदभाव' पर बोलकर विवादों में एआर रहमान, इन फिल्मों का म्यूजिक देने से किया था मना

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं. मीडिया और पैप्स संग उनका कम ही इंट्रैक्शन होता है. कपिल शर्मा शो में जब भी गेस्ट बने ज्यादा बात उन्होंने नहीं की. लेकिन अब एक पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. अक्सर शांत रहने वाले रहमान ने पॉडकास्ट में दिल खोलकर बात की.

और पढ़ें

उन्होंने इंडस्ट्री में चल रहे कम्यूनल बायस्ड और फिल्मों के जरिए फैल रही सांप्रदायिक को लेकर बात की. रहमान ने ये भी कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रिएटिव लोगों को काम नहीं मिल रहा है. उन्हें 8 साल से बॉलीवुड में काम नहीं मिला है. साथ ही रहमान ने छावा को बांटने वाली फिल्म बताकर मराठाओं को नाराज कर दिया है.

रहमान का इतना कहना था कि इंटरनेट पर शोर मच गया. उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. इंडस्ट्री में काम ना मिलने को कम्यूनल एंगल से जोड़ना लोगों को पसंद नहीं आया. कई यूजर्स ने कहा कि रहमान के गानों में अब वो बात नहीं रही. इसलिए उन्हें मौके कम मिल रहे हैं. वहीं कुछ ने इंडस्ट्री पर काम न मिलने का ढीकरा फोड़ने के लिए रहमान की क्लास लगाई. इन सभी बातों के बीच रहमान के उन प्रोजेक्ट्स की भी काफी चर्चा हो रही है, जिनके म्यूजिक कंपोजिशन के ऑफर को उन्होंने ठुकराया था. जानते हैं उन 4 बड़ी फिल्मों के बारे में...

Advertisement

इमरजेंसी

रहमान का स्टेटमेंट वायरल होने के तुरंत बाद कंगना रनौत का रिएक्शन आया. एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बताया कि रहमान ने फिल्म इमरजेंसी के नरेशन के लिए मिलने से मना कर दिया था. कंगना ने पोस्ट में लिखा- मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पक्षपात और भेदभाव झेलना पड़ा है क्योंकि मैं केसरिया पार्टी (बीजेपी) से जुड़ी हुई हूं. लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने आपसे (रहमान) ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरा हुआ इंसान नहीं देखा.

''मेरी काफी इच्छा थी कि मैं अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्म इमरजेंसी की कहानी आपको सुनाऊं. लेकिन नरेशन की बात तो छोड़ो, आपने मुझसे मिलने तक के लिए मना कर दिया था. मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपगेंडा फिल्म में हिस्सा नहीं बनना चाहते हो. लेकिन मेरी फिल्म इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा. यहां तक कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी मुझे फैन लेटर्स भेजे, फिल्म की तारीफ कर बताया कि ये बहुत बैलेंस्ड और कंपैशनेट अप्रोच के साथ बनी फिल्म है. लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो गए हैं. मैं आपके लिए सॉरी फील करती हूं.''

जवान

अपने पुराने इंटरव्यूज में एटली ने कई दफा कहा है कि वो एआर रहमान की म्यूजिक कंपोजिशन के बिना कोई फिल्म नहीं बनाएंगे. लेकिन जवान के साथ ऐसा नहीं हुआ. फिल्ममेकर को म्यूजिक के लिए अनिरुद्ध रविचंदर को साइन करना पड़ा. कमाल की बात ये है कि अनिरुद्ध ने अपने संगीत से फैंस को निराश नहीं किया. जानकारी के मुताबिक, एटली ने फिल्म के लिए रहमान को अप्रोच किया था. लेकिन वो माने नहीं.

Advertisement

एक था टाइगर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर के लिए एआर रहमान पहली पसंद थे. लेकिन म्यूजिक कंपोजर ने आखिरी मिनट पर फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए थे. रहमान के यूं अचानक बैकआउट करने से सलमान खान का पारा हाई हो गया था. तब साजिद-वाजिद को बतौर गेस्ट कंपोजर फिल्म में लाया गया था.

दशावतारम

कमल हासन की तमिल मूवी दशावतारम के म्यूजिक कंपोजिशन के लिए रहमान मेकर्स की पहली पसंद थे. लेकिन तब रहमान की प्रॉयोरिटी हिंदी फिल्में जैसे जोधा अकबर थीं. अपने एक बयान में रहमान ने कहा था- मेरे पास दशावतारम के लिए समय नहीं है. उनका शेड्यूल मेरे टाइम से मैच नहीं करता है.



---- समाप्त ----