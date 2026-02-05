'बेहतर होगा कि...', विवादित बयान पर एआर रहमान ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोल्स पर बरसे

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. फिल्म 'छावा' और बॉलीवुड में सांप्रदायिकता को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों ने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक काफी हलचल मचा दी थी. अब रहमान ने इन तमाम विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
रहमान ने साफ कर दिया है कि वह इन बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. चेन्नई में होने वाले अपने आगामी 'वंडरमेंट टूर' के सिलसिले में एक बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सफाई और लोगों के नजरिए पर खुलकर बात की.
एआर रहमान ने क्या कहा?
नॉइज एंड ग्रेन्स के साथ एक खास बातचीत में सिंगर और कॉमेडियन अलेक्जेंडर बाबू ने रहमान से उनके उस स्पष्टीकरण वाले बयान के बारे में पूछा जो उन्होंने खुद को सही साबित करने के लिए जारी किया था. इस पर रहमान ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, 'देखिए, जिंदगी में आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है.'
जब अलेक्जेंडर ने दुख जताते हुए कहा कि रहमान जैसे महान कलाकार को अपनी देशभक्ति और उपलब्धियों का सबूत देना पड़ा, तो रहमान ने हंसते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम आगे बढ़ें. जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं जानते, आप उन्हें कितना भी समझा लें, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे.'
आखिर क्या था पूरा मामला?
दरअसल इस विवाद की शुरुआत बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए रहमान के एक इंटरव्यू से हुई थी. उनसे पूछा गया था कि क्या एक तमिल कंपोजर होने के नाते उन्होंने कभी बॉलीवुड में भेदभाव का सामना किया है? इस पर रहमान ने कहा था कि शायद पिछले आठ सालों में पावर शिफ्ट होने की वजह से कुछ बदलाव आए हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि अब पावर उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं हैं और इसमें सांप्रदायिकता का एंगल भी हो सकता है. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म 'छावा' की आलोचना भी की थी, हालांकि इस फिल्म में म्यूजिक रहमान ने ही दिया था.
विवाद के बाद दी सफाई
देशभर में भारी विवाद के बाद रहमान ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, 'संगीत हमेशा से हमारी संस्कृति को जोड़ने, सेलिब्रेट करने और सम्मान देने का मेरा तरीका रहा है. भारत मेरी प्रेरणा, मेरा गुरु और मेरा घर है. मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है. लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के ज़रिए उत्थान करना, सम्मान देना और सेवा करना रहा है. मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस होगी.'
रहमान का आने वाला वंडरमेंट टूर चेन्नई में 14 फरवरी को नेहरू आउटडोर स्टेडियम में शाम 6:30 बजे से शुरू होगा.