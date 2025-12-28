स्टेज के पीछे खड़े रह गए थे अपारशक्ति खुराना, नाम तक नहीं पुकारा गया, टूटा दिल... बयां किया दर्द

बॉलीवुड एक्टर अपारशक्ति खुराना ने 'सात उचक्के' फिल्म से डेब्यू किया था. वो स्त्री, लुका छुपी, बर्लिन, दंगल जैसी कई बेहतरीन फिल्में कर चुके हैं. लेकिन एक फिल्म प्रमोशन के दौरान उन्हें बेहद बुरा फील कराया गया. अपारशक्ति ने बताया कि उन्हें इवेंट में बुलाने के बावजूद किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया. एक्टर अपने करियर के शुरुआती दौर के उस पल को यादकर आज भी निराश हो जाते हैं.

जब स्टेज के पीछे खड़े रहे एक्टर

अपारशक्ति खुराना ने बताया कि इस घटना से उन्हें बहुत दुख और चोट पहुंची. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले साफ-साफ बताया गया था कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्हें मंच पर बुलाकर परिचय कराया जाएगा. इसी वजह से वो खास तौर पर अमृतसर से मुंबई आए, तैयार हुए और मंच के पीछे खड़े होकर इंतजार करते रहे. लेकिन उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि उनका नाम कभी पुकारा ही नहीं गया.

फिल्मी मंत्रा से अपारशक्ति ने कहा कि वो वहां खड़े रहे और सोचते रहे कि शायद बाद में बुलाया जाएगा, लेकिन पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया और उनका जिक्र तक नहीं हुआ. उन्होंने माना कि ये पल भावनात्मक रूप से बहुत निराशाजनक था. ये बात अहंकार की नहीं थी, बल्कि इसलिए बुरी लगी क्योंकि फिल्म का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें खुद को बेकार और अदृश्य सा महसूस हुआ.

उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अनुभव किसी भी एक्टर का मन धीरे-धीरे तोड़ सकते हैं, भले ही वो इसे बाहर से जाहिर न करें. हर किसी के मन में पहचाने की इच्छा होती है, जो ऐसे पलों से टूट जाती है.

दंगल से मिली पहचान

अपारशक्ति की डेब्यू फिल्म सात उचक्के 2015 में आई थी, इसमें उनके साथ मनोज बाजपेई भी थे. लेकिन एक्टर को असल पहचान आमिर खान की दंगल से मिली. ओमकार के किरदार में अपारशक्ति को खूब पसंद किया गया. अपारशक्ति की आखिरी रिलीज फिल्म स्त्री 2 थी, इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की फिल्म सीटीआरएल में भी नजर आए थे. उनकी जल्द ही साई-फाई फिल्म रूट आने वाली है. एक्टर बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के भाई हैं.

स्त्री 2 के लिए अपारशक्ति को भारी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था. एक्टर ने कहा था कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के बीच क्रेडिट वॉर एक पीआर गेम है, जो श्रद्धा की टीम फैला रही है. इसके बाद एक्ट्रेस के फैंस ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी. एक्टर को बाद में सफाई देनी पड़ी थी उनके बयान को गलत समझा गया.

