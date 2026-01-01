scorecardresearch
 
एक फिल्म ने रणबीर-अनुष्का से बदला अनुराग कश्यप का रिश्ता, बताई ये वजह

फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' के फ्लॉप होने के बाद अनुराग कश्यप ने बताया कि रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के साथ उनका रिश्ता काफी बदल गया है. उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका सामना कैसे करूं.

बॉम्बे वेलवेट पर बोले अनुराग कश्यप? (Photo: Instagram @anuragkashyap10)
एक दशक पहले फिल्ममेकर और एक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' रिलीज हुई थी. रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. इसके बाद, अनुराग ने कसम खाई कि वह फिर कभी स्टार्स के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे. अब इस फिल्म के फ्लॉप होने के असर पर डायरेक्टर का एक और रिएक्शन आया है.

डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने स्क्रीन के साथ एक हालिया इंटरव्यू में यह भी बताया कि फिल्म की नाकामी का उनके रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के साथ रिश्ते पर क्या असर पड़ा.

अनुराग कश्यप ने कहा, 'जब भी वह बॉम्बे वेलवेट के बारे में बात करते हैं तो रणबीर नाराज हो जाते हैं. मुझे लगता है कि रणबीर बहुत नाराज थे और वह कहते रहते हैं, 'तुम बॉम्बे वेलवेट के बारे में बात क्यों करते रहते हो? इसे नज़रअंदाज कर दो. फिल्म नहीं चली, तो नहीं चली, लेकिन तुम्हें हर समय इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है.' लेकिन लोग मुझसे हर समय सवाल पूछते हैं — मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं?'

रणबीर-अनुष्का से रिश्ते पर पड़ा असर
उन्होंने फिल्म की नाकामी के बाद रणबीर और अनुष्का का सामना करने में अपनी हिचकिचाहट को भी याद किया और उनसे दूर होने की बात मानी. अनुराग कश्यप ने कहा, 'हम अक्सर नहीं मिलते. जब भी हम मिलते हैं, हम बस गले मिलते हैं और एक-दूसरे को ग्रीट करते हैं और शुरुआत में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका सामना कैसे करूं क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा और प्यार दिखाया था. और मैं अपनी खुद की मुश्किलों से जूझ रहा था. इसलिए मुझे उससे बाहर निकलना था और एक बहुत छोटी फिल्म बनानी थी. मैं रमन राघव पर बहुत फोकस था. लेकिन धीरे-धीरे, मुझे लगता है, हम दूर हो गए.'

फिल्ममेकर ने बताया कि यह नाकामी इतनी बड़ी थी कि जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली. लोगों को रणबीर के बाल पसंद नहीं आए. इसे सबसे बेतुका कारण बताते हुए, अनुराग ने कहा कि फिल्म के लिए रणबीर के बालों को कर्ल करना उनका जानबूझकर लिया गया फैसला था.

बॉम्बे वेलवेट के बारे में
यह नियो-नोयर पीरियड क्राइम फिल्म इतिहासकार ज्ञान प्रकाश की किताब मुंबई फेबल्स पर आधारित थी. इसमें रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर लीड रोल में थे. जबकि के के मेनन, मनीष चौधरी, विवान शाह और सिद्धार्थ बसु सपोर्टिंग रोल में थे. Sacnilk के अनुसार ₹115 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में सिर्फ ₹43 करोड़ और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹23.71 करोड़ कमाए थे.

