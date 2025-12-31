Border 2: 'घर कब आओगे' गाने में अनु मलिक को नहीं मिला क्रेडिट, बोले- बच नहीं सकते....

साल 1997 में आई बॉर्डर फिल्म का गाना 'संदेसे आते हैं' फैंस के बीच अलग अहमियत रखती है. ये गाना आज भी लोगों की आंखें नम कर जाता है. अब बॉर्डर 2 से इस गाने का रीडक्स वर्जन 'घर कब आओगे' जारी किया गया. इस गाने को मिथून ने दोबारा तैयार किया है और इसमें नए बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. ओरिजिनल गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और संगीत अनु मलिक ने दिया था. नया वर्जन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन अनु मलिक का कहना है कि नए गाने के क्रेडिट में उनका नाम भी होना चाहिए. उन्होंने इसपर नाराजगी जाहिर की है.

अनु मलिक को नहीं मिला क्रेडिट

PTI से बातचीत में अनु मलिक ने कहा कि- मुझे लगता है कि ये गाना रीक्रिएट किया गया है. मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैंने ओरिजिनल गाना बनाया है, इसलिए मेरा नाम जरूर दिया जाना चाहिए. लोग हमारी मेहनत और योगदान को जानते हैं. वो इससे बच नहीं सकते. ‘संदेसे आते हैं’ के बिना बॉर्डर 2 बन ही नहीं सकती. इसमें अनु मलिक और जावेद अख्तर दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमारा नाम कहीं न कहीं देना ही होगा.

अनु मलिक ने नए वर्जन को लेकर उम्मीद भी जताई, खासकर सोनू निगम और अरिजीत सिंह की आवाज को लेकर. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि ये गाना शानदार होगा. सोनू एक बेहतरीन गायक हैं और आज के सबसे अच्छे सिंगर्स में से एक हैं. अरिजीत की आवाज में जादू है. दोनों साथ आएंगे तो ये जादुई कॉम्बिनेशन होगा. धुन तो मेरी ही रहेगी. अनु मलिक और जावेद साहब से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि गाना ही इतना दमदार है.

नए गाने में विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाज भी शामिल है.

भारतीय होने पर गर्व- अनु मलिक

‘संदेसे आते हैं’ को सोनू निगम और रूपकुमार राठौड़ ने गाया था और ये अपनी धुन, बोल और पिक्चराइजेशन की वजह से आइकॉनिक बन गया. इस गाने को सुनकर आज भी हर भारतीय भावुक हो जाता है, कई आंखें नम हो जाती हैं. इस गाने के बारे में अनु मलिक ने कहा- जब मुझे ये गाना करने का मौका मिला, तो मैंने पूरे दिल से किया क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है. मेरा मानना है कि भारत से बेहतर कोई देश नहीं है. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय हूं, और न ही ये कह रहा हूं कि दूसरे देश खराब हैं.

कब रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’

फिल्म बॉर्डर को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना नजर आए थे. वहीं बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी समेत कई कलाकार नजर आएंगे. टी-सीरीज और जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स की प्रोड्यूस की गई ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

