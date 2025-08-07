scorecardresearch
 

Feedback

अंकिता-विक्की ने फैंस को सुनाई गुड न्यूज, वापस लौटीं लापता हाउस हेल्प, कहा शुक्र‍िया, लिखा- थैंक यू...

टीवी की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक गुड न्यूज शेयर की है. जिसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस का आभार जताया है. दरअसल उनकी हाउस हेल्पर की बेटी सही सलामत मिल चुकी है.

Advertisement
X
अंकिता और विक्की ने दी गुड न्यूज (Photo: Instagram/@lokhandeankita)
अंकिता और विक्की ने दी गुड न्यूज (Photo: Instagram/@lokhandeankita)

टीवी की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक गुड न्यूज शेयर की है. जिसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस का आभार जताया है. दरअसल पिछले कुछ दिनों से अपनी मेड की बेटी के लापता होने के चलते एक्ट्रेस और उनके पति विक्की काफी परेशान थे, लेकिन अब उनकी हाउस हेल्पर की बेटी सही सलामत मिल चुकी है. इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है. 

आखिर क्या था पूरा मामला?
बता दें कि बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस बात की जानकारी शेयर की थी कि उनकी हाउस हेल्प कांता की बेटी सलोनी और उसकी दोस्त नेहा 31 जुलाई 2025 से लापता हैं. जिसे आखिरी बार वकोला इलाके में देखा गया था. इसे लेकर एक्ट्रेस ने मालवणी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी. इसी के साथ एक्ट्रेस ने पुलिस से मदद मांगी थी.

इस मामले में क्या अपडेट आया?
वहीं अब सेलिब्रिटी कपल के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अंकिता और विक्की ने इंस्टाग्राम के जरिए इस गुड न्यूज को सभी के साथ शेयर किया है. इसी के साथ अंकिता ने मुंबई पुलिस की तेज कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ये हमारे लिए बहुत ही राहत की बात है कि सलोनी और नेहा अब सेफ हैं. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita)

सम्बंधित ख़बरें

Ankita Lokhande FIR filed
अंकिता लोखंडे ने दर्ज कराई FIR, CM फडणवीस से भी लगाई मदद की गुहार, जानिए पूरा मामला 
रुबीना दिलैक-अंकिता लोखंडे (Photo: Instagram @rubinadilaik/lokhandeankita)
'TV की बहुओं' में सेट पर हुई कैटफाइट? रुबीना संग झगड़े पर अंकिता ने तोड़ी चुप्पी 
ankita lokhande with vikcy jain
TRP के लिए Ankita ने रचा ड्रामा, दोस्त ने खोली पोल! 
aishwarya sharma, neil bhatt, vicky jain, ankita lokhande
Film Wrap: शादी के 3 साल बाद अलग हो रहे ऐश्वर्या-नील, शादी के 4 साल बाद पेरेंट्स बनेंगे विक्की-अंकिता? 
ankita lokhande with vicky jain
पति की बांहों में Ankita, फोटो देख फैंस बोले... 

इसी के साथ एक्ट्रेस ने उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को शेयर किया था. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे और जल्द ही बच्चियों को परिवार से मिलवाया जा सके. एक्ट्रेस ने लिखा, 'आप सभी की दुआओं और सपोर्ट के चलते ही बच्चियों की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी है. 

बता दें कि अंकिता ने पुलिस और मुंबईकर के अलावा अपनी इस पोस्ट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर अजीत पवार से भी मदद की गुहार लगाई थी. वहीं अंकिता और विक्की के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में दोनों को रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में देखा गया था. दोनों ही कपल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement