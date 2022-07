Anil Kapoor Fitness Secret: कितने घंटे सोते, कितने घंटे जिम में रहते हैं अनिल कपूर? रूटीन देखकर छूटेंगे पसीने

दुनिया के कई रहस्यों में एक रहस्य ये भी आखिर 65 की उम्र में भी अनिल कपूर (Anil Kapoor) इतने यंग कैसे हैं. उम्र के जिस पड़ाव पर लोगों के चेहरे परों पर झुर्रियां आने लगती हैं. हाथ-पैर जवाब देने लगते हैं. वहीं अनिल कपूर 30 साल के युवा की तरह एक्टिव नजर आते हैं. Nation Wants To Know कि एक्टर ऐसी कौन सी जड़ी-बूटी खाते हैं, जो उनके चेहरे अब तक बुढ़ापा नजर नहीं आया. खैर, ये सब बातें बहुत हो गईं. अब वक्त आ गया है जवाब जानने का. चलो फिर देर किस बात की. जानते हैं कि अनिल कपूर की फिटनेस का राज है क्या.

क्या है एक्टर की फिटनेस राज?

लगता है कि देर से ही सही, लेकिन अनिल कपूर ने उनके फैंस की सुन ली. अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर उनका फिटनेस रुटीन शेयर किया है. वीडियो में अनिल कपूर ने शुरुआत में बताया कि ऐप के जरिये वो पूरे दिन की एक्टिविटी को ट्रैक करते रहते हैं. मतलब वो कितने घंटे सोये, कितनी देर वॉक की या फिर एक दिन में उन्होंने कितनी कैलरी बर्न की. वैगरह... वगैरह...

इसके बाद उन्होंने बताया कि वो दिन की शुरुआत साइकलिंग से करते हैं. साइकलिंग के बाद खुद पर फोकस रखने के लिये वो Darts भी खेलते हैं. मानसिक रूप से खुद को स्ट्रांग बनाने के बाद अनिल कपूर 50 Rap करते हैं. यानी साइकलिंग, Darts और एक्ससाइज के जरिये अनिल कपूर अपनी बॉडी में एक्सट्रा फैट नहीं जमा नहीं होने देते हैं.

डाइट भी जरूरी है

रुटीन वीडियो शेयर करने के साथ-साथ अनिल कपूर ने ये भी बताया है कि फिट रहने के लिये वर्कआउट से ज्यादा जरूरी आपकी डाइट है. वो कहते हैं कि आपको उतना फूड जरूर कंज्यूम करना चाहिये, जितने की आपकी बॉडी को जरूरत है. अनिल कपूर का कहना है कि स्टेमिना-स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिये आपको अच्छी और सही डाइट लेना जरूरी है. यानी अनिल कपूर की फिटनेस का सीक्रेट उनकी डाइट ही है और हां वर्कआउट तो आपने देखा ही कि कितना जरूरी है. वीडियो शेयर करते हुए अनिल कपूर ने बताया कि लाइट, कैमरा और एक्शन शुरू होने से पहले वो इस तरह खुद को तैयार करते हैं.

अब बताओ झक्कास एक्टर का झक्कास रुटीन वीडियो देखने के बाद मुंह से झक्कास निकला या नहीं?