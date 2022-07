Ek Villain Returns पर UP Police का मजेदार ट्वीट, हंसी-हंसी में दे दी वॉर्निंग

जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया स्टारर फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' (Ek Villain Returns) रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर छाई हुई है. इसकी वजह फिल्म का ट्रेलर और गाने तो हैं ही. इसके अलावा अब थोड़ी सी कृपा यूपी पुलिस की भी हो गई है. यूपी पुलिस के एक ट्वीट की वजह से हर ओर 'एक विलेन रिटर्न्स' का जिक्र हो रहा है. आइये जानते हैं क्यों?

यूपी पुलिस का फनी ट्वीट

पुलिस वालों को लेकर आम जनता के मन में कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं. जैसे कि उनके दिमाग में हर वक्त काम चलता रहता होगा, जिसकी वजह से उनका पारा भी हाई रहता है. पर असल में सच्चाई ये नहीं है. पुलिसवाले भी मस्ती करते-करते काम करना जानते हैं. इसका लेटेस्ट उदाहरण यूपी ने ट्वीट करके दिया है.

'Be Nobody's #Villaintine'



….because the only sequel to crime is prison!



Dial 112 to make #TeriGalliyan safer. #NoVillainReturns pic.twitter.com/EUlSvgti3G