मूंछें मुंडवाई तो फिल्म हुई 'साफ', जब अनिल कपूर को हुआ था पछतावा

बॉलीवुड के यंग एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होने वाले एक्टर अनिल कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म के लिए अनिल कपूर एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसकी उनके फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. खबर है कि इस गैंगस्टर ड्रामा के लिए अनिल कपूर अपना 'बाल्ड' यानी गंजा लुक अपनाने वाले हैं.

लेकिन दशकों से अपनी घनी जुल्फों और मूंछों के लिए पहचाने जाने वाले अनिल कपूर का यह ट्रांसफॉर्मेशन वाकई चौंकाने वाला है. क्योंकि खास बात यह है कि एक समय पर अनिल कपूर अपनी मूंछें कटवाने को भी अपनी फिल्मों के लिए 'अनलकी' मानने लगे थे, लेकिन 'किंग' के लिए उन्होंने अपनी इस पुरानी धारणा को पीछे छोड़ने का मन बना लिया है.

किंग के लिए गंजा होंगे अनिल कपूर?

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन से जुड़े करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि 'किंग' में अनिल कपूर का किरदार काफी पावरफुल है और स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार उनका गंजा लुक फिल्म के लिए बेहद जरूरी है. इसलिए वो इस लुक पर राजी हुए हैं. हालांकि उनके रोल को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चर्चा है कि वे फिल्म में शाहरुख खान के 'मेंटर' (गुरु) की भूमिका में नजर आएंगे.

मूंछों को लेकर अनिल कपूर का डर

अनिल कपूर के लुक की बात चली है तो उनका एक पुराना किस्सा भी काफी चर्चा में है. दरअसल रियलिटी शो 'केस तो बनता है' के दौरान रितेश देशमुख ने उनसे उनकी मूंछों को लेकर सवाल पूछा था. रितेश ने पूछा कि फिल्म 'लम्हे' के बाद उन्होंने कभी अपनी मूंछें साफ क्यों नहीं कीं? इस पर अनिल कपूर ने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया.

अनिल कपूर ने कहा, 'अपने करियर में मैंने दो बार फिल्में (लम्हे और झूठ बोले कौआ काटे) करने के लिए मूंछें मुंडवाई थीं, लेकिन बदकिस्मती से वे दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 'साफ' (फ्लॉप) हो गईं.' अनिल कपूर ने हंसते हुए याद किया कि उन दो फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि मूंछ हटाना उनके लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैंने उसी समय तय कर लिया था कि अब से मैं कभी अपनी मूंछें नहीं मुंडवाऊंगा.'

हालांकि, अब 'किंग' के लिए जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अनिल कपूर कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे अपने किरदारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. ध्यान रहें कि यहां अनिल कपूर ने मूंछ का जिक्र किया है, गंजे होने का नहीं. देखना दिलचस्प होगा कि बाल्ड लुक में वो मूंछों के साथ भी नजर आते हैं या बिना मूंछों के. साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है या फिर अनिल कपूर की लिस्ट में एक और फ्लॉप फिल्म जुड़ती है.

