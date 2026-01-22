scorecardresearch
 
शाहरुख खान के ल‍िए अनिल कपूर देंगे कुर्बानी! 'किंग' में दिखेगा बाल्ड लुक

शाहरुख खान की फिल्म किंग की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन फिल्म से जुड़े कई अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं. इस बीच फिल्म में अनिल कपूर के लुक को लेकर एक धमाकेदार खबर पता चली है.

किंग में कैसा होगा अनिल कपूर का लुक? (Photo: Instagram/@anilskapoor)
किंग में कैसा होगा अनिल कपूर का लुक? (Photo: Instagram/@anilskapoor)

बॉलीवुड के 'एवरग्रीन' एक्टर अनिल कपूर अक्सर अपनी फिटनेस और घने बालों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. खबर है कि शाहरुख खान की मचअवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' के लिए अनिल कपूर ने अपना लुक पूरी तरह बदलने का फैसला किया है.

मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में वे एक बिल्कुल नए और 'बाल्ड' यानी गंजे लुक में नजर आएंगे. दशकों से अपने सिग्नेचर हेयरस्टाइल के लिए फेमस अनिल कपूर का यह कदम न सिर्फ उनके फैंस को हैरान कर रहा है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. 

किंग के लिए अनिल कपूर ने बदला लुक!
अनिल कपूर ने अपने 4 दशक के लंबे करियर में कई तरह के रोल निभाएं हैं लेकिन ये पहली बार है कि जब वे बड़े पर्दे पर गंजे नजर आएंगे. प्रोडक्शन के सूत्रों का कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से उनका गंजा होना काफी जरूरी है. हालांकि उनके किरदार को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वे फिल्म में शाहरुख खान के मेंटर यानी गुरु की भूमिका में होंगे. हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है.

किंग की शानदार स्टार कास्ट
फिल्म 'किंग' की सबसे खास बात इसकी विशाल स्टार कास्ट है.  शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इस फिल्म से अपना बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं. वहीं इसमें दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अरशद वारसी जैसे दिग्गज कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. इतने सारे सितारों का एक साथ आना फिल्म को साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बना रहा है.

रिलीज डेट को लेकर बढ़ी उत्सुकता
फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पहले 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म को लेकर हिंट दे रहे हैं. उनके हालिया ट्वीट्स से लग रहा है कि फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है. फिलहाल फिल्म के क्रिसमस 2026 के आसपास रिलीज होने की चर्चा है.

