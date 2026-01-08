कार्तिक आर्यन के खिलाफ चल रहा कैंपेन, ट्रोलिंग वीडियो को जाह्नवी के बॉयफ्रेंड ने किया लाइक?

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों सुर्खियों में हैं. इसका कारण उनकी फिल्म नहीं बल्कि डेटिंग सीन है. हाल ही में कार्तिक ने अपने गोवा वेकेशन से फोटो शेयर की थी. वैसे ही बैकग्राउंड के साथ यूके की एक लड़की ने भी अपनी बिकिनी फोटो पोस्ट की, जिसके बाद एक्टर विवादों में आ गए. इंटरनेट पर अफवाहें शुरू हो गईं कि कार्तिक गोवा में उसी लड़की के साथ छुट्टियां मना रहे थे. 'मिस्ट्री गर्ल' की ढूंढ मची और फिर पता चला कि वो लड़की असल में 17 साल की है. दोनों की उम्र में भारी गैप होने के चलते एक्टर को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

विवादों में कार्तिक आर्यन

खबरों की मानें तो मिस्ट्री गर्ल का नाम करीना कुबिलियूट है. ये यूके में रहने वाली एक स्टूडेंट और चीयरलीडर हैं. गोवा की एक ही लोकेशन से कार्तिक और करीना दोनों की फोटोज सामने आने के बाद यूजर्स के मन में शक पैदा हुआ था. इसके बाद रेडिट थ्रेड्स पर स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए और दोनों का नाम जोड़ा जाने लगा. लड़की की उम्र 17 होने का दावा हुआ और सभी को बड़ा झटका लगा. हालांकि इसमें कितना सच है ये किसी को नहीं पता. इस बीच कार्तिक की तुलना लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेफरी एपस्टीन से हो रही है. उन्हें Pedophile (जो लोग बच्चों की तरफ सेक्शुअली अट्रैक्ट होते हैं) भी कहा जा रहा है.

विवाद बढ़ने के बीच, कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की को-स्टार अनन्या पांडे की बहन रायसा पांडे ने एक्टर के खिलाफ शेयर हुई एक पोस्ट को लाइक किया है. इस पोस्ट में गोवा वेकेशन से जुड़ी अफवाहों पर तंज कसा जा रहा है. इसमें कार्तिक की क्लोज-अप फोटो है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'दोस्तों मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन केस स्टडी कर रहे थे कि कैसे जेन जी बिहेव करते हैं. अगली बार जब वो 40 साल के होते हुए किसी 20 साल के लड़के का रोल करेंगे तो उसकी तैयारी के लिए. मार्केट में रिसर्च करना गलत नहीं है.'

कार्तिक आर्यन के खिलाफ पोस्ट को अनन्या की बहन ने किया लाइक?

कार्तिक के खिलाफ चल रहा कैंपेन?

अनन्या की बहन के अलावा जाह्नवी कपूर के कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने भी एक पोस्ट लाइक की है. इसमें भी कार्तिक के विवाद पर तंज कसा गया है. एक यूजर की शेयर की रील में कार्तिक आर्यन को एयरपोर्ट टर्मिनल पर चलते देखा जा सकता है. वीडियो पर लिखा है, 'ये फ्लाइट आपको एपस्टीन आइलैंड लेकर जाएगी.' गौर करने वाली बात है कि कार्तिक आर्यन का नाम अनन्या और जाह्नवी दोनों से जुड़ चुका है.

कार्तिक आर्यन तो विवादों में बने ही हुए हैं. इस बीच मिस्ट्री गर्ल करीना को भी सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है. उनकी फोटो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने काफी बातें लिख डाली थीं, जिसके बाद उन्होंने इसे प्राइवेट कर दिया. साथ ही चर्चा बढ़ने पर करीना ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बायो अपडेट कर लिखा, 'मैं कार्तिक को नहीं जानती.' साथ ही उन्होंने बताया कि वह सिर्फ परिवार के साथ छुट्टियां मना रही थीं और स्टार के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं. बाद में उन्होंने अपनी बायो पूरी तरह हटा दी.

कार्तिक आर्यन के खिलाफ पोस्ट को जाह्नवी के बॉयफ्रेंड ने किया लाइक?

इस सबके बीच कार्तिक आर्यन की तरफदारी भी कई फैंस कर रहे हैं. एक्टर के फैंस का कहना है कि उनके खिलाफ बॉलीवुड में बड़ी साजिश हो रही है. यूजर्स ने कयास लगाए हैं कि ये विवाद भी उसी साजिश का हिस्सा हो सकता है. कार्तिक आर्यन की नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' हाल ही में आई थी और फ्लॉप साबित हुई. ऐसे में एक वायरल रील में एक इंफ्लुएंसर ने इशारा किया था कि कार्तिक के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, जिससे उनका करियर खराब करवाया जा सके. एक्टर के खिलाफ निगेटिव पीआर हो रहा है और उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इस रील को एक्टर सुनील शेट्टी ने लाइक किया था. ऐसे में इस इंफ्लुएंसर के दावे को सच माना गया था.

