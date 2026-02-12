करोड़ों कमाती फिल्में, फिर क्यों कंगाल साइड एक्टर्स? राजपाल यादव की हालत देख उठे सवाल

बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और लोगों को हंसाने वाली इमेज के लिए मशहूर राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. वो 9 करोड़ की उधारी नहीं चुका पाए इसलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा. लगभग तीन दशक से काम करते रहने के बावजूद वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. इस मामले ने इंडस्ट्री में साइड एक्टर्स की कमाई को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
सोशल मीडिया पर एक डिबेट सी छिड़ गई है. इस बीच यूजर्स को वेलकम फिल्म फेम एक्टर मुश्ताक खान की भी याद हो आई है. यूजर्स उनकी किडनैपिंग के बाद की क्लिप्स को शेयर कर इंडस्ट्री में सपोर्टिंग या जूनियर एक्टर्स की फाइनेंशियल कंडीशन पर चर्चा कर रहे हैं.
मुश्ताक का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन जब किडनैपर्स को पता चला कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दिया गया था. एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां मुश्ताक अपहरणकर्ताओं से हुई अपनी बातचीत का जिक्र कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कैसे किडनैपर्स को हैरानी हुई कि फिल्मों के करोड़ों कमाने के बावजूद उनके पास फिरौती के 1 करोड़ नहीं थे.
मुश्ताक ने बताया था दर्द
मुश्ताक ने बताया कि किडनैपर्स ने उनसे कहा था कि- अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन- इतने बड़ बड़े कलाकारों के साथ तो काम कर रहा है तू. और तू कह रहा है कि तेरे पास पैसा नहीं है. और अभी वो तेरी गदर, वो हिट हुई. 500 करोड़ उसने कमाए हैं. तो तेरेको 5 करोड़ तो दिए होंगे.
मुश्ताक ने आगे कहा कि- अब मैं उनको क्या बोलूं यार कि वो मुझे 5 करोड़ क्यों देंगे. उनके लगता था कि ये सब पैसा जो आता है वो सब आपस में बांट लेते होंगे. मैंने कहा कि- ऐसा नहीं होता भैया. हमारी जो प्राइस तय होती है फिल्म शुरू होने से पहले, जो एग्रीमेंट होता है उतना ही पैसा मिलता है हमको. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो वो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, बोले कि- झूठ मत बोल.
इंडस्ट्री में पे-गैप पर डिबेट
इस क्लिप को शेयर कर X पर एक यूजर ने लिखा कि- राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियन्स ज्यादा नहीं कमाते हैं. एक बार मुश्ताक खान किडनैप हुए थे और बदमाशों ने उनसे 1 करोड़ की मांग की थी. लेकिन मुश्ताक ने कहा था कि- मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं. किडनैपर्स ने विश्वास नहीं किया था और कहा था कि- तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने इतनी सारी हिट फिल्मों में काम किया है.
इस क्लिप पर चर्चा करते हुए बाकी यूजर्स ने लिखा- ये सच है, कई एक्टर्स को सही पैसा नहीं मिलता. इंडस्ट्री में स्टार्स और एक्टर्स के बीच बहुत पे-गैप है. सुपरस्टार और एक्टर के बीच का फर्क है ये. यहां चेहरा बिकता है.
बता दें कि राजपाल यादव की हालत को देखते हुए कई स्टार्स उनकी मदद को आगे आए हैं. उनके मैनेजर ने बताया है कि अजय देवगन, सोनू सूद, सलमान खान, तेज प्रताप यादव समेत कई सेलेब्स ने उनकी पैसों से मदद की है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि- मुमकिन है राजपाल यादव जल्द ही जेल से बाहर होंगे.