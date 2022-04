Alia Bhatt के पास नहीं है भारत की नागरिकता, अपनी सिटिजनशिप पर कही थी ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt Citizenship) भारतीय सिनेमा का बड़ा चेहरा हैं. उन्होंने कम उम्र में कामयाबी की जिन बुलंद‍ियों को छुआ है उसकी तारीफ बॉलीवुड के दिग्गज भी करते हैं. हिंदी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस बन चुकीं आल‍िया की झोली में कई ह‍िट फ‍िल्में हैं. अब आल‍िया बहुत जल्द एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) संग शादी करने वाली हैं.

इन खबरों के बीच आल‍िया और रणबीर की कई दिलचस्प बातें सामने आ रही है. उनकी फर्स्ट डेट‍िंग, फैमिली रिलेशनश‍िप्स आद‍ि. इन्हीं में से एक सवाल आल‍िया की नागर‍िकता पर भी उठता है. आल‍िया भारतीय एक्ट्रेस होने के बावजूद भारतीय नागर‍िक नहीं हैं. वे ब्र‍िट‍िश नागर‍िकता होल्ड करती हैं. ब्र‍िट‍िश स‍िट‍िजनश‍िप होने के चलते आल‍िया वोट भी नहीं डालती हैं.

भारतीय नागर‍िकता पर आल‍िया ने क्या कहा था

कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में आल‍िया ने वोट करने और अपनी नागर‍िकता पर बात की थी. उन्होंने कहा था- 'बदक‍िस्मती से मैं वोट नहीं कर सकती क्योंक‍ि मेरे पास ब्र‍िट‍िश पासपोर्ट है. अगली बार इलेक्शंस में मैं वोट करने की कोश‍िश करूंगी जब मुझे ड्यूल नागर‍िकता मिल जाएगी (भारत में दोहरे नागर‍िकता का प्रावधान नहीं है.)'

आल‍िया की ब्र‍िट‍िश नागर‍िकता के पीछे उनके पापा महेश भट्ट ने एक दफा बात की थी. उन्होंने कहा था- आल‍िया की मां सोनी राजदान ब्र‍िट‍िश ओर‍िज‍िन की हैं. उनका जन्म बर्म‍िंघम में हुआ था. इसल‍िए आल‍िया को ऑटोमैट‍िकली ब्र‍िट‍िश नागर‍िकता मिल गई.

आल‍िया-अक्षय पर KRK का तंज

नागर‍िकता को लेकर कई बार अक्षय कुमार भी लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. अक्षय कुमार कनाडा की नागर‍िकता होल्ड करते हैं. कमाल आर खान (KRK) इस बात का बतंगड़ भी कई बार बना चुके हैं. पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट में नागर‍िकता पर फिर सेलेब्स को ताने मारे थे. उन्होंने ट्वीट क‍िया- 'अगर मैं एक घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाउं तो मेरा पहला काम होगा अक्षय कुमार, आल‍िया भट्ट और जैकलीन फर्नांड‍िस को देश से बाहर निकालकर उन्हें उनके देश भेजना.'

If I will become PM even for one hour, then my very first job will be deportation of @AkshayKumar @aliaa08 and @Asli_Jacqueline to their home countries.