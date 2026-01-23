scorecardresearch
 
'बॉर्डर 2' में अक्षय खन्ना-सुनील शेट्टी को दिया गया ट्रिब्यूट? फिल्म में इस अनोखे तरीके से दिखी झलक

'बॉर्डर 2' फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इसमें कई ऐसी चीजें हैं, जो जनता की पुरानी यादें ताजा करती है. मगर एक चीज भी ऐसी है, जिसे देखकर कई लोग सरप्राइज होंगे.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' आज फाइनली थिएटर्स में लग चुकी है. 28 सालों बाद जेपी दत्ता की आइकॉनिक 'बॉर्डर' का सीक्वल आया, जिसे देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड थे. थिएटर्स भी पहले दिन हाउसफुल दिख रहे हैं, जिससे इसे एक शानदार ओपनिंग मिलने की उम्मीद है. 

'बॉर्डर 2' में फैंस के लिए है बड़ा सरप्राइज

'बॉर्डर 2' को सोशल मीडिया पर उम्मीद से बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोग फिल्म में दिखाए इमोशन्स से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. 1997 में आई 'बॉर्डर' अपने आप में काफी इमोशनल फिल्म थी. अब मेकर्स ने 'बॉर्डर 2' को भी आइकॉनिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने फैंस के लिए एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट डाला है, जो उनकी फिल्म देखने की खुशी को और बढ़ा सकता है. 

आगे बढ़ने से पहले, चेतावनी. क्योंकि ये सरप्राइज आपका फिल्म देखने का मजा खराब कर सकता है. इसलिए स्पॉइलर अलर्ट  

फिल्म 'बॉर्डर 2' में पिछली वाली 'बॉर्डर' के आइकॉनिक किरदारों को याद किया गया है. अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी को एक खास तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है. फिल्म में उनका दो बार जिक्र हुआ है, जो बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं लगता. पहला जिक्र फिल्म में जंग शुरू होने से पहले होता है. 

स्पॉइलर अलर्ट  

वरुण धवन, जो 'बॉर्डर 2' में मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी बटालियन के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं. तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें लोंगेवाला की लड़ाई का जिक्र होता है. रेडियो पर लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद हुए जवान सेकेंड लेफ्टिनेंट धरमवीर, असिसटेंट कमांडंट भैरोंसिंह राठोड, सुबेदार रतन सिंह और सुबेदार मथुरा दास का नाम लिया जाता है. 

अक्षय खन्ना ने बॉर्डर में सेकेंड लेफ्टिनेंट धरमवीर, सुनील शेट्टी ने भैरोंसिंह राठोड, सुदेश बेरी ने मथुरा दास और पुनीत इस्सर ने रतन सिंह का किरदार प्ले किया था. इस तरह उन्हें 'बॉर्डर 2' में एक शानदार कॉलबैक दिया गया. हालांकि ये फिल्म में सिर्फ इकलौता मौका नहीं है, जब उनका जिक्र हुआ है. क्लाइमैक्स में उनके किरदारों को एक अनोखे तरीके से दिखाया जाता है. 

स्पॉइलर अलर्ट  

फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका एक बेटा भी है जो जंग में शहीद हो गया है. ये मोमेंट फिल्म में काफी इमोशनल है. क्योंकि फतेह सिंह एक जांबाज और निडर ऑफिसर है. लेकिन जब उसका बेटा शहीद होता है, तो वो पूरी तरह टूट जाता है. फिल्म के अंत पलों में फतेह सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे जाता है, जहां वो अपने शहीद बेटे और उन आर्मी ऑफिसर्स को याद करता है, जिन्होंने जंग में अपनी कुर्बानी दी. 

जब फतेह सिंह प्रार्थना कर रहा होता है, तो वो उन जवानों को भी याद करता है जिनसे वो कभी मिला नहीं. इसी पल में एक ऐसा सीन आपकी आंखों के सामने आता है, जिसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है. फतेह सिंह अपनी आंखों के सामने अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी को वर्दी में देखता है. 

वो उन्हें देखकर मुस्कुरा भी रहे होते हैं, मानो कि वो उनकी प्रार्थना को सलामी दे रहे हों. फिर उनके साथ अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी दिखते हैं, जिन्होंने फिल्म में जंग के दौरान अपनी कुर्बानी दी. हालांकि अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी को AI के जरिए फिल्म में डाला गया. लेकिन वो इमोशन पूरी तरह फील हुआ. 

बात करें 'बॉर्डर 2' की, तो ये 1997 में आई 'बॉर्डर' की कहानी से अलग दूसरी जंग को दिखाती है. इसमें 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ी गई जंग का एक दूसरा अंश 'ऑपरेशन चंगेज खान' दिखाया गया है. 

---- समाप्त ----
