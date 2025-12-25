scorecardresearch
 
अक्षय खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था रहमान डकैत का लुक, फिर कैसे हुए राजी? डिजाइनर ने बताया

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैें. अब कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने अक्षय खन्ना के लुक को लेकर बात की है.

लुक से नाखुश थे अक्षय खन्ना (Photo: X/@jiostudios)
अक्षय खन्ना के सितारे बुलंदियों पर हैं. अक्षय अपनी फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के रोल के लिए खूब तारीफ बटोर रहे हैं. फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने बताया कि अक्षय ने अपने कैरेक्टर के लुक में खुद काफी दखलअंदाजी की और पहले वाला लुक रिजेक्ट कर दिया था. 

लुक से खुश नहीं थे अक्षय खन्ना!
कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर को लेकर बात की है. डिजिटल कमेंट्री संग बातचीत में उन्होंने कहा कि शुरू में प्लान था कि अक्षय को पठानी पहनाई जाए, लेकिन एक्टर ने कहा कि इसमें कुर्ता-जींस का मिक्स भी होना चाहिए. ताकि सड़क का आदमी लगे. उन्होंने कहा कि कैरेक्टर की जड़ें गलियों में हैं, जो फिल्म में उसके राइज के साथ मैच करता है. इसलिए पहले वो लिनेन-डेनिम में डिस्ट्रेस्ड दिखे, फिर सिल्क-वूल की पठानी में ट्रांसफॉर्म हो गए.

लुक को लेकर बहस
स्मृति ने बताया कि रहमान डकैत के लुक के लिए पठानी पर भारी एम्ब्रॉयडरी वाले कई ट्रायल हुए, लेकिन अक्षय खन्ना को पसंद नहीं आए. उन्होंने लुक को रिजेक्ट कर दिया. एक पॉइंट पर अक्षय ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये रूट सही है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो गलियों से आया है. इसलिए उसकी वाइब में एक कठोरता होनी चाहिए. 

फिल्म के वायरल सीन Fa9la में अक्षय के लुक पर बात करते हुए स्मृति चौहान ने कहा कि शुरू में प्लान था कि सारे डांसर्स ब्लैक में होंगे, लेकिन असली बलोच लोग ज्यादा सफेद पहनते हैं. इसलिए आदित्य सर ने कहा कि व्हाइट ही रखें क्योंकि वो ओरिजिनल लुक है. फिर तय हुआ कि अक्षय सर ऑल ब्लैक में रहें और बाकी डांसर्स व्हाइट में, ताकि रहमान डकैत अलग दिखे, जो शेर-ए-बलोच अवॉर्ड का हकदार है. 

आगे वो कहती हैं कि हमने ये सोचा कि अक्षय को कौन सा शेड दें, लेकिन मुझे यकीन था कि ब्लैक ही सही है. सब जल्दी मान गए, और बलोची कल्चर को ध्यान में रखते हुए बलोची पठानी ही चुनी.

फिल्म की बात करें, तो आदित्य धर द्वारा लिखी, निर्देशित धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम रोल में हैं. फिल्म वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.  

---- समाप्त ----
TOPICS:

