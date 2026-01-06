scorecardresearch
 
'हमराज 2' में साथ आएंगे अक्षय खन्ना-बॉबी देओल? फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ठुकरा देंगे...

अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए फैन्स इन्हें फिल्म में साथ देखना चाहते हैं. फिल्ममेकर रतन जैन ने बताया कि दोनों हमराज 2 में साथ दिखेंगे या नहीं?

तैयार हो रही हमराज 2? (PHOTO: Instagram @hotstar)

अक्षय खन्ना के सितारे बुलंदियों पर हैं. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में उनके किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है. 'धुरंधर' की रिलीज के बाद वो रातोरात सेंसेशन बन गए हैं. इससे पहले 'एनिमल' रिलीज होने के बाद बॉबी देओल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. 'एनिमल' में वो सीमित स्क्रीन टाइम और बिना डायलॉग के छा गए थे. अब अक्षय खन्ना का 'धुरंधर' में रहमान डकैत का रोल देखकर फैन्स दीवाने हो रहे हैं.

फैन्स एक बार फिर अक्षय खन्ना और बॉबी देओल को 'हमराज' फिल्म में साथ देखने की डिमांड कर रहे हैं. जब फैन्स की डिमांड फिल्ममेकर रतन जैन के सामने पहुंचीं, तो जानते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा. 

हमराज 2 पर क्या बोले फिल्ममेकर?
फिल्ममेकर रतन जैन से 'हमराज 2' के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर इन दोनों एक्टर्स के लिए सही स्क्रिप्ट मिल जाए, तो मैं 'हमराज 2' बना सकता हूं. हमें ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जहां ये दोनों फिट हों और उनकी उम्र के हिसाब से रोल हों. 

अक्षय और बॉबी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा, बॉबी के साथ काम करना मजा है. वैसा ही अक्षय के साथ भी है. अक्षय को इस जबरदस्त सफलता के बाद थोड़ा सेटल होने दो. मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्हें बेहतर फिल्में मिलनी चाहिए. 

अक्षय खन्ना को लेकर रतन जैन आगे कहते हैं कि अक्षय हमेशा से ही ऐसे ही हैं, फिल्मों को चुनते बहुत सोच-समझकर हैं. पैसा उनके लिए दूसरी चीज है. अगर स्क्रिप्ट पसंद न आए, तो फिल्म ठुकरा देंगे.

क्या बोली थीं अमीषा पटेल?
जब न्यूज18 शोशा ने जब अमीषा पटेल से 'हमराज' के सीक्वल पर बात की, तो उन्होंने कहा था- प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स 'हमराज 2' की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लॉक हुई है या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. 

अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म 'हमराज' 2002 में रिलीज हुई थी. फिल्म प्यार, धोखा और सस्पेंस की थीम पर बनी है. इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन फिर ये अमीषा पटेल की झोली में जा गिरी. 
 

