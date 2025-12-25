डायरेक्टर अहमद खान की मचअवेटेट कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस बीच आज फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के सेट से एक खास वीडियो शेयर किया. इसी के साथ फिल्म की रिलीज को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया.

क्रिसमस के मौके पर अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की पूरी स्टारकास्ट के साथ एक वीडियो शेयर किया हैं. जिसमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल, तुषार कपूर, अरशद वारसी समेत कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं. साथ ही अक्षय कुमार के दो अलग-अलग अवतार देखने को मिल रहे हैं.

2026 में रिलीज होगी फिल्म

अक्षय कुमार ने फिल्म की झलक दिखाते हुए इसे अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर कर लिखा, 'वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. सिनेमाघरों में 2026 में. मैं कभी भी इतनी बड़ी चीज का हिस्सा नहीं रहा. हममें से कोई भी नहीं रहा. हम आपको अपना गिफ्ट देने का इंतजार नहीं कर सकते. काम पूरा हो गया है, दोस्तों.'

अक्षय कुमार ने आगे लिखा, 'बहुत बढ़िया, टीम. इसे सच करने में शामिल सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है. हमारे बड़े परिवार की तरफ से आपके घर पर आपके परिवार को, हम 2026 के लिए आपको सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं.

किन सितारों की दिखी झलक

अक्षय कुमार के शेयर किए इस वीडियो में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, आफताब शिवदासानी और तुषार कपूर भी नजर आएं. वहीं फिरोज खान और पुनीत इस्सर भी बंदूक थामे दिखे. फिल्म में पहले संजय दत्त भी थे, मगर अपनी डेट्स के चलते वो प्रोजेक्ट से बाहर हो गए.



अफवाहों पर लगा विराम

गौरतलब है कि बीच में ऐसी खबरें थी कि फिल्म को बंद किया गया है. माना जा रहा था कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला बजट के चलते इस फिल्म को नहीं बना पा रहे हैं. वहीं अब इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए मेकर्स ने प्लान तैयार कर लिया है कि ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी. हालांकि तारीख का अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है.



